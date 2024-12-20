Подсчет подтвержденных смертей российских военных еще будет продолжаться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское медиа "Медиазона".

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Какие подтвержденные потери россиян на войне

Журналисты отмечают, что из-за задержки в публикации данных полную картину потерь пока оценить сложно, но предварительные итоги уже есть.

Подтвержденные потери российских военных:

2022 год: 18 983 человек;

18 983 человек; 2023 год: 33 550 человек;

33 550 человек; 2024 год: 20 364 человек.

Дата гибели неизвестна у 11 860 человек.

Издание также сообщает о наличии 7 335 необработанных записей, из которых 36% могут быть дублями.

В 2024 году значительную долю потерь понесли так называемые "добровольческие" подразделения, в частности из-за осложнений отслеживания набора заключенных.

В 2022 году основные потери понесли подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ). В 2023 году на первый план вышли завербованные заключенные, которые массово погибали во время штурмов Бахмута.

Сейчас доля убитых заключенных упала, но с недавних пор вербовать в армию можно на любых стадиях уголовного процесса – поэтому подтвердить факт вербовки из мест лишения свободы стало сложнее.

Больше всего погибших приходится на уроженцев Республик Башкортостан и Татарстан – примерно по 2 тысячи человек из каждого региона. Значительные потери также зафиксированы среди жителей Урала: Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.

Несмотря на эти шокирующие данные, российские власти продолжают замалчивать официальные цифры потерь. Во время ежегодной пресс-конференции российский диктатор Владимир Путин проигнорировал вопрос о пропавших без вести военных.