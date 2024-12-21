Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Согласно обнародованной информации, Силы обороны "минуснули" еще 1860 россиян.
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Потери врага на 21 декабря 2024 года
- личного состава – около 772 280 (+1860),
- танков – 9 594 (+10),
- боевых бронированных машин – 19 841 (+18),
- артиллерийских систем – 21 252 (+32),
- РСЗВ – 1 256 (+0),
- средств ПВО – 1 027 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 20 685 (+85),
- крылатых ракет – 2 947 (+4),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 31 891 (+98),
- специальной техники – 3 662 (+0).
Потери врага на 21 декабря / Генштаб ВСУ