Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Согласно обнародованной информации, Силы обороны "минуснули" еще 1860 россиян.

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Потери врага на 21 декабря 2024 года

личного состава – около 772 280 (+1860),

танков – 9 594 (+10),

боевых бронированных машин – 19 841 (+18),

артиллерийских систем – 21 252 (+32),

РСЗВ – 1 256 (+0),

средств ПВО – 1 027 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 20 685 (+85),

крылатых ракет – 2 947 (+4),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 31 891 (+98),

специальной техники – 3 662 (+0).



Потери врага на 21 декабря / Генштаб ВСУ