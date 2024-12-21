Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Согласно обнародованной информации, Силы обороны "минуснули" еще 1860 россиян.

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Потери врага на 21 декабря 2024 года

  • личного состава – около 772 280 (+1860),
  • танков – 9 594 (+10),
  • боевых бронированных машин – 19 841 (+18),
  • артиллерийских систем – 21 252 (+32),
  • РСЗВ – 1 256 (+0),
  • средств ПВО – 1 027 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 20 685 (+85),
  • крылатых ракет – 2 947 (+4),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31 891 (+98),
  • специальной техники – 3 662 (+0).

Потери врага на 21 декабря 2024 года
Потери врага на 21 декабря / Генштаб ВСУ