Всего в течение суток на фронте произошло 211 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Где атакует враг

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло 11 боестолкновений. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Загрызово и Лозовой.

Что происходит возле Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши войска остановили 16 атак противника в районах Ямполовки, Тернов, Новосергиевки, Зеленого Гая, Ивановки, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 6 вражеских попыток продвинуться вперед в районе населенного пункта Часов Яр.

На Торецком направлении враг 11 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ в районах населенных пунктов Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении отбили 46 атак. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волчье, Песчаное, Нововасильевка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка, применяя штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Враг продвигается возле Нового Труда: смотрите на карте

На Кураховском направлении возле населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь оккупанты 24 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времовском направлении 36 раз оккупанты атаковали в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Большой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки.

Успеновка находится под давлением противника: смотрите на карте

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши воины отбили 4 атаки российских захватчиков.

На Курском направлении произошло 50 боевых столкновений, девять вражеских авиационных ударов одиннадцатью КАБами, более чем четыреста артиллерийских обстрелов позиций Сил обороны.

На Северском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.