Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", у такий спосіб окупанти продовжують чинити психологічний тиск на мирне населення міста.

Важливо Українцям повістки можуть вручати на роботі, вулиці та блокпостах, – Сухопутні війська

Зауважимо, що на Миколаївщині у ніч на 8 червня – тривала повітряна тривога. Місцеві жителі чули вибухи. Сигнал повітряної тривоги на території Миколаївської області пролунав близько 1:16. Рівно через одну хвилину після того, як місцевим жителям повідомили про відбій попередньої.

Яка зараз ситуація на Півдні

Українські Сили оборони продовжують протистояти ворожій навалі на південному напрямку. Ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятих рубежах.

Окупантам не вистачає живої сили, тож вони медкомісії військкоматів в окупованому Криму фальсифікують результати медоглядів призовників для максимального набору.

Зверніть увагу! Призов кримчан до лав російського війська є суттєвим порушенням міжнародного гуманітарного права й черговим воєнним злочином.

Водночас посіпаки окупаційної влади продовжують просувати ідеї приєднання Херсонської області до Росії, побоюючись за свою подальшу долю, оскільки не мають підтримки місцевого населення.

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Тим часом в регіоні ситуація загострюється щодня. Через бойові дії пошкоджено дуже багато будинків та інфраструктури, внаслідок обстрілів є загиблі та тяжко ранені мирні жителі, надання допомоги яким ускладнено нестачею ліків. Стабільно важка ситуація у:

Калинівській,

Великоолександрівській,

Високопільській,

Нововоронцовській територіальних громадах, де йдуть бойові дії.

Виїхати та в'їхати з окупованої області практично неможливо, лише через Крим.

Повітряну розвідку Миколаївщини, в пошуках нових місць ударів, ворог проводив безпілотним літальним апаратом "Орлан-10", який традиційно влучно знищили наші зенітно-ракетні підрозділи.

На Одещині, зокрема у прикордонних з Придністров'ям районах обстановка стабільна і контрольована.

Корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до атак – 4 ракетних кораблі та підводний човен, які споряджені 36 крилатими ракетами "Калібр".

Загроза ракетних ударів, диверсій та висадки десанту не втрачає актуальності, не нехтуйте сигналами тривог. Зважайте на те, що пляжний відпочинок і купання в замінованому морі – подвійна небезпека в сучасних умовах. Будьте свідомими і уважними,

– закликали в Оперативному командуванні "Південь".