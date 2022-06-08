За даними української розвідки, для цього на захоплених територіях області проводять фейкове "соціальне опитування".

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Громадянам надходять дзвінки і невідомі пропонують відповісти на низку маніпулятивних запитань, які мають вплинути на їхнє ставлення до Росії, війни, окупації та особисто Володимира Путіна.

Основні питання:

Як ви оцінюєте обстановку у вашому регіоні?

Як ви оцінюєте обстановку в місті Херсон?

Що потрібно зробити "місцевій владі" для покращення умов життя?

Як ви ставитесь до спеціальної військової операції в Україні?

Як ви ставитесь до Володимира Путіна?

Як ви ставитесь до російської армії?

На вашу думку, чи потрібно Херсону входити до складу Росії чи йти шляхом "ЛНР" та "ДНР", чи увійти в склад "республіки Крим"?

Чи є родичі в Україні та Росії?

Що варто зробити українській владі: забути про регіон, дати спокій, списати борги. Що варто зробити Росії для регіону: покращити освіту, пенсії, дороги тощо?

"Результати" псевдоопитування можуть видати як ілюстрацію лояльності місцевого населення до окупантів. Адже жодного контролю щодо "чистоти" підсумку такого "дослідження" немає і бути не може.

Більшість жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини відмовляються відповідати на запитання окупантів. Ті ж, хто під тиском погоджується, не можуть дати щиру відповідь через побоювання за власну безпеку,

– заявили українські розвідники.

Відтак, навіть якщо проведення так званого "референдуму" буде неможливим, область можуть спробувати "приєднати" на підставі результатів "соціального дослідження", де українці, начебто, "висловили підтримку окупаційного режиму".

Цікаво! Згідно з опитуванням 2018 року, проведеного групою "Рейтинг" у межах проєкту "Портрети регіонів", 68% жителів Херсонської області відчувають гордість за те, що вони є громадянами України. 65% вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною.

Як херсонці потерпають від дій окупантів

Місцеве населення Херсонщини не підтримує загарбників. Ті навіть змушені платити гроші, щоб люди брали російські паспорти.

Нещодавно російські окупанти перестали впускати та випускати людей із території тимчасово окупованої Херсонщини. А вищі офіцери дозволили підлеглим воякам розстрілювати мирне населення.

Крім того, окупанти викрадають місцевих фермерів і починають їх катувати. Все задля того, щоб продовжували свій агробізнес. Згодом окупанти заберуть частину врожаю.

Раніше, ще у квітні, схожу інформацію оприлюднила колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, загарбники вимагали, щоб фермери ділилися з ними частиною врожаю.

Крім того, окупанти, як завжди, займаються крадіжками. Вони вивозять українські фрукти та овочі з Херсонщини до тимчасово окупованого Криму, де продають з надписом "З Херсона".

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