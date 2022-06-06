Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, фермери справді піддаються тортурам та викраденням із боку російських загарбників.
До теми На Запоріжжі окупанти відбирають зерно у фермерів, які не хочуть продавати за пів ціни
Є випадки, які набули розголос, – активіст
Усе частіше надходять тривожні новини про те, окупанти викрадають окремих фермерів, намагаючись на них тиснути фізично, зокрема тортурами. Роблять це для того, щоб вони таки продовжували агробізнес, а потім пограбувати їх і по суті забрати весь урожай.
Активіст із Херсонщини зауважив, що ніхто не знає, наскільки це масове явище, адже ніяку статистику здійснити неможливо. Є лиш кілька випадків, які набули розголос.
Усім господарським підприємцям, зокрема і фермерським, сказали до 15 травня пройти реєстрацію й отримати дозволи на ведення господарської діяльності,
– розповів Молчанов.
Він пояснив, що значна частина херсонських фермерів це зробила. Ба більше, навіть ті люди, які були "браконьєрами", тобто ніколи в Україні не реєструвалися, але теж отримали дозвіл від російських бойовиків. Вони заплатили гроші окупантам і їм дозволили браконьєрити.
"Ті, хто це не зробив, їм прийшло попередження. На їхніх закладах розклеїли листівки, що, якщо ви не продаватимете за рублі або в інший спосіб порушуватимете наші постанови, то в одну прекрасну ніч ваш магазин просто згорить", – зазначив Молчанов.
Він додав, що справді на бланках окупаційної "військово-цивільної адміністрації" прямо й пише про погрози спалити власність фермерів Херсонщини. Проте це лиш дрібниця у порівняні з тим, що певних людей забрали у підвали для того, щоб налякати місцевих.
Щоб розголосити й потім усі знали, що чекає тих, хто не хоче співпрацювати. Іти на співпрацю у їхньому розумінні мають ті, хто вирощує ранню городину. Це невеликі фермери. Не господарства на тисячі гектарів. Просто звичайні люди, які роблять кілька гектарів теплиці та вирощують ранню городину,
– поділився деталями активіст.
Також ворожа армія змушує фермерів продавати товар набагато дешевше навіть за собівартістю. Адже потім це везуть у Херсон, де ранні овочі зараз коштують набагато дешевше, аніж усі інші в Україні. Приблизно, за спостереженнями Молчанова, десь удесятеро разів.
Так само окупанти везуть овочі та фрукти у Крим, де лиш трохи дорожче коштують зараз, але все ж таки дешевше набагато, аніж в усій Україні, адже фермери садили з огляду попиту на всю Україну. "Лівобережна Херсонщина забезпечувала городиною всю Україну та навіть частково Європу". – резюмував він.
Що ще відбувається з фермерами та продуктами на Херсонщині
- Ситуація в Херсонській області, попри контрнаступальні дії ЗСУ, досі залишається критичною. Загарбники намагаються знищити все українське і запровадити російське.
- Зокрема, російські окупанти продовжують цинічно красти українські овочі та фрукти. Їх справді вивозять в тимчасово окупований Крим і там продають з написом "З Херсона", констатували журналісти "Крим.Реалії".
- Власне, про випадки терору фермерів ще у квітні повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини. Вона відзначила, що росіяни вимагають, щоб фермери погоджувалися безоплатно віддавати більшу частину майбутнього врожаю.
- Експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов відзначав, що багато фермерів відмовляють окупантам. Хоч були й навіть випадки, як російські військові взагалі змусили фермерів своєю технікою копати окопи.
Важливо – наші бійці успішно йдуть у наступ на Херсонщині: деталі у відео