Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, фермеры действительно подвергаются пыткам и похищениям со стороны российских захватчиков.

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Есть случаи, которые получили огласку – активист

Все чаще поступают тревожные новости о том, что кафиры похищают отдельных фермеров, пытаясь на них давить физически, в частности пытками. Делают это для того, чтобы они продолжали агробизнес, а затем ограбить их и по сути забрать весь урожай.

Активист из Херсона отметил, что никто не знает, насколько это массовое явление, ведь никакую статистику осуществить невозможно. Есть лишь несколько случаев, которые получили огласку.

Всем хозяйственным предпринимателям, в том числе и фермерским, сказали до 15 мая пройти регистрацию и получить разрешения на ведение хозяйственной деятельности,

– рассказал Молчанов.

Он объяснил, что значительная часть фермеров это сделала. Более того, даже те люди, которые были "браконьерами", то есть никогда в Украине не регистрировались, но тоже получили разрешение от российских боевиков. Они заплатили деньги оккупантам и им разрешили браконьерить.

Примите во внимание! Как сообщил активист, регистрацию и разрешение произвела большая часть фермеров и владельцев магазинов Херсонской области из-за прямых угроз от армии России.

"Те, кто это не сделал, им пришло предупреждение. На их заведениях расклеили листовки, что, если вы не будете продавать за рубли или другим способом нарушать наши постановления, то в одну прекрасную ночь ваш магазин просто сгорит", - отметил Молчанов.

Он добавил, что действительно на бланках оккупационной "военно-гражданской администрации" прямо пишет об угрозах сжечь собственность фермеров Херсонщины. Однако это лишь мелочь по сравнению с тем, что некоторых людей забрали в подвалы для того, чтобы напугать местных.

Чтобы огласить, и потом все знали, что ждет тех, кто не хочет сотрудничать. Идти на сотрудничество в их понимании должны те, кто выращивает ранние овощи. Это маленькие фермеры. Не хозяйства на тысячи гектаров. Просто обычные люди, которые производят несколько гектаров теплицы и выращивают ранние овощи,

– поделился деталями активист.

Также вражеская армия заставляет фермеров продавать товар гораздо дешевле даже по себестоимости. Ведь потом это везут в Херсон, где ранние овощи сейчас стоят гораздо дешевле, чем все остальные в Украине. Приблизительно, по наблюдениям Молчанова, где-то в десять раз.

Так же кафиры везут овощи и фрукты в Крым, где лишь дороже стоят сейчас, но все же дешевле намного, чем по всей Украине, ведь фермеры сажали с учетом спроса на всю Украину. "Левобережная Херсонщина снабжала овощами всю Украину и даже частично Европу". – резюмировал он.

Что еще происходит с фермерами и продуктами в Херсонской области

Ситуация в Херсонской области, несмотря на контрнаступательные действия ВСУ, остается критической . Захватчики пытаются уничтожить все украинское и ввести русское.

В частности, российские кафиры продолжают цинично воровать украинские овощи и фрукты. Их действительно вывозят во временно оккупированный Крым и там продают с надписью "Из Херсона", констатировали журналисты "Крым.Реалии".

Собственно, о случаях террора фермеров еще в апреле сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека. Она отметила, что россияне требуют, чтобы фермеры соглашались безвозмездно отдавать большую часть будущего урожая.

Эксперт Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов отмечал , что многие фермеры отказывают оккупантам. Хотя были даже случаи, когда российские военные вообще заставили фермеров своей техникой копать окопы.

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