Источники 24 канала в Херсонской ОВА сообщают, что ситуация в городе остается стабильно критичной.

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Худшая ситуация сейчас с доставкой провизии и лекарств в оккупированных селах, граничащих с соседними областями – Николаевской и Днепропетровской.

Также на Харьковщине много населенных пунктов, куда нет возможности ни доставить гуманитарную помощь жителям, ни организовать зеленый коридор для эвакуации населения.

Известно, что российские захватчики специально проходят мосты и дороги, чтобы местные жители не могли от них убежать на подконтрольную Украине территорию.

Эксперты говорят, что кафиры не дают выезжать жителям из-за того, что таким образом создают себе "живой щит", ведь знают, что украинская армия не будет обстреливать город, пока там остаются мирные жители.

Кафиры продолжают уничтожать все украинское

Российские кафиры в Херсоне продолжают уничтожать украинскую символику и вывешивать свой триколор и советские символы.

Несколько дней назад, 22 мая, захватчики, используя военную технику, сорвали с мемориала на аллее Героев независимой Украины большой герб . Чтобы снять гигантский трезубец, оккупантам пришлось привлечь бронетранспортер, к которому прицепили трос.

Ранее, 11 апреля, неизвестные разбили этот же мемориал, который находится на улице Перекопской. Разрушение требовалось для пропаганды. Неизвестные сорвали флаг ЕС, разбили панели с фотографиями Небесной сотни и погибших в российско-украинской войне. Впоследствии видео с момента разрушения начали обнародовать на российский пропагандистских ресурсах.

Херсон – это Украина

Добавим, что пропагандисты Кремля уже долгое время рассказывают, как жители Херсона якобы радуются деукраинизации и благодарны за то, что их спасли. В то же время местные жители уже десятки раз демонстрировали, что они не рады захватчикам. Там в течение длительного времени происходили большие проукраинские митинги, несмотря на все опасности для протестующих.

Из-за того, что херсонцы разрушают все планы россиянам и не дают провести оккупационных действий в городе, российские власти в Херсонской области решили перенести все планы на осень , связывая проблемы с отсутствием бюджета.

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