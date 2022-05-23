Во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты не прекращают попыток навязать свои правила. Впрочем, особым успехом они похвастаться не могут – сломить сопротивление украинцев они могут только принуждением и террором.

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Смелый ответ дедушки пропагандистам

Для создания иллюзии "хорошей жизни" при оккупации решисты привлекают своих пропагандистов. Играть на руку врагу наши люди не собираются.

Яркий пример храбрости в общении с россиянами показал дедушка. Он напомнил оккупантам, что они преступники и в Украине им не рады.

Вы захватили эту территорию. На каком основании? Я сам россиянин, родился в Якутии. Чего я хочу? Я хочу жить в Украине,

– смело сказал дедушка.

Ответ дедушки пропагандистам: видео

Ситуация на временно оккупированных территориях: последние новости

Российских оккупантов в Мелитополе удалось отрезать от снабжения огнестрельным оружием и боеприпасами. Нанести удар оккупантам удалось нашим храбрым партизанам. Пока о точном количестве потерь врага не сообщают, впоследствии их обнародуют спецслужбы.

В освобожденной Кутузовке Харьковской области удалось увидеть уровень быта россиян. Репортаж из помещения сельского совета, где они некоторое время жили, демонстрирует абсолютный уровень дикости россиян.

Во временно оккупированном Энергодаре рашисты ворвались в дом работника ЗАЭС Сергея Швеца и открыли по нему огонь из автоматического оружия. Сейчас за его жизнь сражаются врачи.

Ранее в Энергодаре партизанам удалось взорвать местного гауляйтера Андрея Шевчика. Коллаборант пострадал от взрыва в подъезде. По информации оккупантов, взрывчатку подложили двое молодых людей на красном автомобиле Audi, но найти их им так и не удалось. Проверка на блокпостах идет, россияне начали бояться сопротивления и бросили на поиски партизан большие силы.

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