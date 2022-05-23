В тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти не припиняють спроб нав'язати свої правила. Втім, особливим успіхом вони похизуватися не можуть – зламати опір українців вони можуть лише примусом та терором.

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Смілива відповідь дідуся пропагандистам

Для створення ілюзії "хорошого життя" при окупації рашисти залучають своїх пропагандистів. Грати на руку ворогу наші люди не збираються.

Яскравий приклад хоробрості у спілкуванні з росіянами продемонстрував дідусь. Він нагадав окупантам, що вони злочинці й в Україні їм не раді.

Ви захопили цю територію. На якій підставі? Я сам росіянин, народився в Якутії. Чого я хочу? Я хочу жити в Україні,

– сміливо сказав дідусь.

Відповідь дідуся пропагандистам: відео

Ситуація на тимчасово окупованих територіях: останні новини

Російських окупантів в Мелітополі вдалося відрізати від постачання вогнепальної зброї та боєприпасів. Завдати удару окупантам вдалося нашим хоробрим партизанам. Наразі про точну кількість втрат ворога не повідомляють, згодом їх оприлюднять спецслужби.

У звільненій Кутузівці на Харківщині вдалося побачити рівень побуту росіян. Репортаж із приміщення сільської ради, де вони якийсь час жили, демонструє абсолютний рівень дикунства росіян.

В тимчасово окупованому Енергодарі рашисти увірвалися до помешкання працівника ЗАЕС Сергія Швеця та відкрили по ньому вогонь з автоматичної зброї. Зараз за його життя борються лікарі.

Раніше в Енергодарі партизанам вдалося підірвати місцевого гауляйтера Андрія Шевчика. Колаборант постраждав від вибуху у під'їзді. За інформацією окупантів, вибухівку підклали двоє молодиків на червоному автомобілі Audi, але знайти їх їм так і не вдалося. Перевірка на блокпостах триває, росіяни почали боятися опору та кинули на пошуки партизанів великі сили.

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