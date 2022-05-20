Об этом для 24 канала сказал советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.
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"Вчера появилось так называемое заседание "освободительного комитета", где Владимир Сальдо представляет своих новых заместителей. Видно, что все свои планы о присоединении разными способами к России, о рублях, какой-либо помощи, перенесли на осень, потому что херсонцы им разрушают все планы и не дают провести оккупационных действий. И поэтому оккупанты рассказывают об осени и отсутствии бюджета", – рассказал Хлань.
О Херсонщине никто не забыл
По словам советника ОВА, россияне сейчас грабят людей. Они вторгаются в фермеров, забирают у предпринимателей по непонятным налогам деньги и рассказывают, что не имеют поступлений.
Конечно, они разграбляются и ничего не хотят компенсировать. Все, на чем на оккупированных территориях держится местное самоуправление, это как раз из бюджета Украины. Местные поддерживают чистоту и порядок. То есть не кафиры, а украинские власти, чтобы люди смогли жить,
– сказал Хлань.
По его словам, жителям Херсона Украина выплачивает социальную помощь. Это показывает, что область никто не покинул и ее вскоре уволят.
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Эвакуации нет
Россияне не выпускают людей из Херсонской области. В направлении Днепропетровской области стоит около тысячи автомобилей. Хлань отметил – кафиры поняли, что люди не хотят находиться возле них.
"Захватчики начали разгонять такой месседж, что всех, кто оставался в оккупированной Херсонщине, после того, как ее покинут, будет преследовать Служба безопасности Украины. Это абсолютная неправда. Оккупанты не могут справиться с тем, что люди не хотят быть возле них и жить за правилами", – объяснил Хлань.