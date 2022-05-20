Про це для 24 каналу сказав радник очільника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

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"Вчора з'явилося так зване засідання "визвольного комітету", де Володимир Сальдо представляє своїх нових заступників. Видно, що всі свої плани про приєднання різними способами до Росії, про рублі, якусь допомогу, перенесли на осінь, бо херсонці їм руйнують всі плани й не дають провести окупаційних дій. І через це окупанти розказують про осінь і відсутність бюджету", – розповів Хлань.

Про Херсонщину ніхто не забув

За словами радника ОВА, росіяни зараз грабують людей. Вони вдираються до фермерів, забирають у підприємців за незрозумілими податками гроші й розказують, що не мають надходжень.

Звісно, вони розграбовують і нічого не хочуть компенсувати. Все, на чому на окупованих територіях тримається місцеве самоврядування, то це якраз з бюджету України. Місцеві підтримують чистоту та порядок. Тобто не окупанти, а українська влада, щоб люди змогли жити,

– сказав Хлань.

За його словами, мешканцям Херсонщини Україна виплачує соціальну допомогу. Це показує, що область ніхто не покинув і її незабаром звільнять.

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Евакуації немає

Росіяни не випускають людей з Херсонської області. У напрямку Дніпропетровської області стоїть приблизно тисяча автомобілів. Хлань зазначив – окупанти зрозуміли, що люди не хочуть перебувати біля них.

"Загарбники почали розганяти такий меседж, що всіх, хто залишався в окупованій Херсонщині, після того, як її покинуть, переслідуватиме Служба безпеки України. Це абсолютна неправда. Окупанти не можуть впоратись з тим, що люди не хочуть бути біля них й жити за нав'язаними правилами", – пояснив Хлань.

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