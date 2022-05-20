Обстріли Харківщини та Дніпропетровщини

У Дніпропетровській ОВА заявили про нічні обстріли села Велика Костромка, що на межі з Херсонщиною, повідомляє 24 канал. Унаслідок ворожого вогню в декількох будинках вибиті шибки, постраждалих – немає.

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Вночі росіяни декілька разів обстріляли Харків і, на щастя, постраждалих теж немає. Водночас у Дергачах ввечері 19 травня ворожий снаряд влучив у приватний будинок.

У селищі Мала Данилівка від удару окупантів загорівся гараж та авто. 20 травня близько 5 ранку горіли декілька гаражів Харківської державної зооветеринарної академії.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів Дергачів та Малої Данилівки – постраждалих немає.

Росіяни штурмували Лисичанськ і Сєвєродонецьк

Війська агресора не полишають надій захопити Луганську область, і з цією метою намагаються штурмувати Лисичанськ і Сєвєродонецьк. За даними Луганської ОВА, окупанти не мають успіху.

Повідомляється, що за добу, 19 травня, в Сєвєродонецьку загинуло 12 людей, ще одна особа була вбита у Гірській громаді.

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Окупанти руйнують цивільну інфраструктуру. Зокрема, в Лисичанську через обстріли пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, в Привіллі – 17, у Нирковому вигоріли 5 житлових господарств поспіль. У Золотому – 6, у Врубівці – 3, ще 3 – у Рубіжному.

Окупанти гатять по всій лінії фронту на Донеччині

У Донецькій ОВА розповіли про інтенсивні обстріли по всій лінії фронту. Російські військові танками, артилерією, "Градами" й авіацією обстріляли відразу 13 населених пунктів.

Протягом ночі війська агресора завдали 4 авіаудари по Бахмуту, внаслідок чого є значні руйнування цивільної інфраструктури.

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Повідомляється, що за добу в області загинуло 5 людей та 6 цивільних отримали поранення.

Зранку війська агресора обстріляли Авдіївку, Торецьк та Єлизаветівку й пошкодили приватні будинки та цивільну інфраструктуру, зокрема, школу.

Попри обстріли, продовжується евакуація населення.

Росіяни обстрілюють Миколаївщину та Херсонщину

Російські окупанти двічі здійснили обстріли у Широківській громаді, що на Миколаївщині. Перший обстріл відбувся 19 травня близько 23:30, другий – зранку 20 травня. Унаслідок удару пошкоджені житлові будинки і, на щастя, немає потерпілих.

Окрім того, 19 травня збройні сили Росії обстріляли Березнегуватську громаду. За попередньою інформацією, пошкоджень і потерпілих немає.

На Херсонщині війська ворога продовжують обстрілювати окуповані території та позицій ЗСУ у сусідніх регіонах. При цьому Росія використовує заборонену зброю.

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Повідомляється, що на лінії вогню залишаються Високопільська; Великоолександрівська; Станіславська, Калинівська, Чорнобаївська та Нововоронцовська громади.

У Херсонській ОВА зазначили, що практично у всіх вище названих населених пунктах живуть окупанти. Водночас у Херсоні побільшало блокпостів. Також у Херсонській ОВА констатували, що ситуація в області критична.

Відносно спокійно ніч минула: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

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