Про ситуацію на фронті станом на ранок 20 травня розповідають у Генеральному штабі Збройних Сил України. Ворог наступає у районі населених пунктів Лисичанська та Сєверодонецька Луганської області.

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Ситуація на фронті

На Харківщині наші військові успішно проводять контрнаступальні дії. Росіяни ж намагаються зосередитись на тому, щоб утримати хоч трохи тих рубежів, які їм вдалось зайняти. Ба більше, вони ще сподіваються, що зможуть відновити ті позиції, які втратили і пробують проводити контратаки. Також російські окупанти посилено застосовують БПЛА, щоб розвідувати ситуацію.

Окрім цього, тривали бої в районі населених пунктів Тернова та Веселе. Ворог вів обстріл біля Руських Тишків.



На Донецькому напрямку росіяни більш активно проводять свій підлий штурм та наступ, щоб покращити тактичне становище. Стріляли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації. Так хотіли зруйнувати наші фортифікаційні споруди вздовж усієї лінії зіткнення.

Напрямки боротьби на Донбасі

Донбас став основним театром бойових дій на цьому етапі війни. У Генштабі повідомили, що на Сєверодонецькому напрямку ворог вів штурмові дії біля населеного пункту Сєвєродонецьк. Спроби росіян були безуспішними, вони зазнали втрат і відступили. Тривають бої в районі населеного пункту Тошківка.

На Бахмутському напрямку росіяни проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива, у чому їм допомагала артилерія та міномети. Разом з тим у них були спроби покращити тактичне становище своїх підрозділів біля Володимирівки та Василівки. Російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Олександропілля.

Також заручившись підтримкою артилерії на Авдіївському напрямку, росіяни наступали біля села Веселе. ЗСУ завдали їм утрат і ті відступили.



Карта бойових дій на 20 травня / Фото Liveuamap

Обстріли росіян

Окрім того, що російські загарбники наступають, вони ще й обстрілюють при цьому мирних мешканців. Про чергові злочини росіян повідомили у Генштабі. Курахівському напрямку були їхні масовані артилерійські обстріли цивільної інфраструктури із реактивних систем залпового вогню. А от наступ у районах Новомихайлівки та Олександрівки для ворога був провальним.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогнем реактивної та ствольної артилерії та мінометів ворог уражав інфраструктуру та мирні домогосподарства. Також росіяни проводили контрбатарейну боротьбу. Біля населеного пункту Новодарівка ворог зазнав втрат та відійшов на позиції, які зайняв раніше.



Загалом за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках наші захисники відбили 14 атак ворога. Вдалось знищити 8 танків, 14 одиниць бойової броньованої техніки та 6 одиниць автомобільної техніки ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА типу "Орлан-10".

Втрати й атаки росіян

Під час атаки на Сєвєродонецьк 19 травня загинули 12 людей. Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявляв, що росіяни б'ють по місту, знаючи, що постраждає мирне населення. Він не вважає, що у них є достатньо військ для штурму чи оточення міста.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що за добу 19 травня російські окупанти обстріляли безліч будинків у регіоні, внаслідок чого виникали масові пожежі. Подекуди вигорали цілі вулиці, як от у Нирковому – 5 житлових господарств поспіль.

При цьому наші захисники завдають загарбникам нищівних втрат. На ранок 20 травня стало відомо, що вже ліквідували 28 700 російських окупантів. Також ворог втрачає багато техніки.

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