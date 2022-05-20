Відповідну інформацію повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Про це аналітик заявив 19 травня – на 85 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Росіяни намагаються захопити трасу Лисичанськ – Бахмут: хочуть "відрізати" Луганську область

Окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк

Радник Єрмака розповів, що обласна ОВА повідомила – через ворожий обстріл вже загинуло 12 мирних жителів та багато поранених. На жаль, дані можуть змінитися, адже лікарі борються за життя поранених.

Це означає, що противник близько до міста, давно веде безпосередньо обстріли. Ну ось російський стиль війни: почали бити бойовою артилерією містом так вже ґрунтовно. І це коментувати не хочеться, все зрозуміло,

– сказав Арестович.

Додав, що окупанти б'ють по місту, знаючи, що постраждає мирне населення. Ексвійськовий розповів, що вороги намагаються бити по військових позиціях, проте тут питання таке: "А якщо мирне населення – та й х*р із ними".

Також Олексій Арестович запевнив, що у цьому і є головна різниця між армією окупанта та ЗСУ:

"Збройні Сили України, коли варто вибір бити по мирних чи ні, завжди відмовляються, вважають за краще упускати жирну військову мету і ніколи не бити по мирних;

російська армія трактує завжди однозначно: якщо є можливість вразити супротивника, то б'ємо по мирних. Іноді б'ють прямо за мирними цілями. І в такому випадку важко сказати навіть чого більше".

Радник глави Офісу Президента пояснив, що окупанти підхопили ті сили, які були в резерві на території російської Новгородської області. Звідти у напрямку Сєвєродонецька перекинули частину 8 – 10 батальйонно-тактичних груп. Попри це суттєвих змін на фронті не відбулось.

Арестович розповів про дії окупантів біля Сєвєродонецька

Олексій Арестович пояснив, що основну силу окупанти скеровують на Бахмутську трасу на заході та на схід від Попасної. Додав, що суттєвих змін на фронті не трапилось.

Теоретично небезпека створення оточення в Сєвєродонецьку існує. Протягом 2 діб російські війська зуміли позначити рух у напрямку замикання оточення. Але не так, не тими силами і не на ту дистанцію, щоб ця небезпека стала серйозною. Вони (російські пропагандисти, – 24 канал) оголошують речі, які ще далеко не визначені,

– заявив Арестович.

Радник Єрмака пояснив, що у Сєвєродонеку великий завод. Проте запевнив – російське "я" мислить так, як російські командири.

Олексій Арестович пояснив:

"сказати, щоб у них було достатньо військ, щоб штурмувати місто, якщо там почнуться правильні бойові дії, а це захист кожного будинку, – вони щойно в Попасній витратили всі групи, які штурмували місто. У них по 20% особового складу залишилось у кращому випадку. Тому це дуже сумна історія, важка";

Росія сподівається оточити місто й що ЗСУ звідти підуть самотужки, боячись цього.

Також радник Єрмака заявив, що за кілька днів стане зрозуміло, які рішення ухвалили в Росії – замикати оточення Сєвєродонецька або йти на прямий штурм міста.

Додав, що у нас перевага в силі, а в Росії – в техніці.

Ми в моменті, коли йде штурм, прощупування, та я фізично відчуваю, як російське командування зараз ухвалює рішення – так чи ні. Ув'язатися у вуличні бої, кидати чи ні. Тобто вони вирішують, куди кинути резерви – на замикання оточення або на прямий штурм Сєвєродонецька,

– заявив Арестович.

Ексвійськовий розповів, що у Росії дуже нелегкий вибір – та протягом доби – двох ми зрозуміємо, на що зроблено ставку.

"Та зараз, я підозрюю, що вони схилилися над картами, чухають потилиці, намагаються прикинути – куди і як", – пояснив радник глави ОП.

Ситуація в Сєвєродонецьку: коротко

У Генштабі ЗСУ ввечері 19 травня повідомили, що росіяни проводили штурм біля Сєвєродонецька. Проте російські загарбники зазнали втрат та відступили.

19 травня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти кинули сили на те, щоб "відрізати" Луганщину від території України. Зокрема вороги для цього хочуть захопити трасу у Лисичанськ – Бахмут.

19 травня окупанти також від ранку хаотично обстрілювали Луганщину з важкого озброєння. Атаки до вечора так і не припинились. Внаслідок обстрілу житлових будинків загинуло 12 осіб, ще 40 – отримали поранення.

Сергій Гайдай розповів, що 18 травня по сєвєродонецькому "Азоту" й по Луганщині було 15 атак.

Варто пригадати, що 17 травня Володимир Зеленський пояснив, що Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу все ще залишаються основною мішенню окупантів.

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