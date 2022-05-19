Росіяни обстріляли житлові будинки на Луганщині

Про наслідки ворожих атак повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він наголосив, що окупанти цілеспрямовано гатять саме по житлових масивах.

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Орки від самого ранку почали хаотично розстрілювати обласний центр з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз. Здебільшого – цілеспрямовані влучання саме по житлових будинках,

– зазначив Гайдай.

Внаслідок атаки багато постраждалих

За словами голови ОВА, дані щодо загиблих та постраждалих продовжують уточнювати, адже обстежити територію під обстрілами неможливо.

Втім, наразі уже відомо про 12 вбитих та понад 40 жителів Сєвєродонецька, які отримали поранення. Постраждалим надають медичну допомогу.

Атаки ворога не припиняються

Вчора, 18 травня, ворог теж обстрілював Луганський напрямок та Сєвєродонецьк зокрема. Атаки тривали з самого ранку.

Рятувальники не могли дістатися до місць пожеж по кілька годин, адже обстріли не вщухали.

Ворог пошкодив щонайменше 8 житлових будинків. Причому деякі з них горіли. І мовиться не лише про окремі квартири, а й про цілі під'їзди.

Внаслідок атаки росіян загинуло 4 людей, а ще 3 осіб зазнали поранень.

Росіяни також застосували оперативно-тактичну й армійську авіацію, щоб зруйнувати цивільні об'єкти в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка, Новомихайлівка та Оріхове.

А у Лисичанську росіяни позбавили струму потужну електропідстанцію. Внаслідок цього ціла область залишилася без світла.

Важливо! Росіяни не полишають спроб захопити Донецьку та Луганську області. Однак ЗСУ дають потужну відсіч окупантам. Так, за минулу добу, 18 травня, українські воїни відбили 16 атак ворога. Внаслідок чого знищено 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобілі та 6 звичайних автомобілів росіян.

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