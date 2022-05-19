Россияне обстреляли жилые дома в Луганской области

О последствиях вражеских атак сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что оккупанты целенаправленно бьют именно по жилым массивам.

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Орки с самого утра начали беспорядочно расстреливать областной центр из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас. В основном – целенаправленные попадания именно по жилым домам,

– отметил Гайдай.

В результате атаки много пострадавших

По словам главы ОВА, данные по погибшим и пострадавшим продолжают уточнять, ведь обследовать территорию под обстрелами невозможно.

Впрочем, уже известно о 12 убитых и более 40 жителях Северодонецка, получивших ранения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Атаки врага не прекращаются

Вчера, 18 мая, враг тоже обстреливал Луганское направление и Северодонецк в частности. Атаки продолжались с самого утра.

Спасатели не могли добраться до мест пожара по несколько часов, ведь обстрелы не утихали.

Враг повредил не менее 8 жилых домов. Причем некоторые горели. И речь не только об отдельных квартирах, но и о целях подъездах.

В результате атаки россиян погибли 4 человека, а еще 3 получили ранения.

Россияне также применили оперативно-тактическую и армейскую авиацию, чтобы разрушить гражданские объекты в районах населенных пунктов Лоскутовка, Катериновка, Новомихайловка и Орехово.

А в Лисичанске россияне лишили тока мощную электроподстанцию. В результате этого целая область осталась без света.

Важно! Россияне не оставляют попыток захватить Донецкую и Луганскую области. Однако ВСУ дают мощный отпор оккупантам. Так, за минувшие сутки украинские воины отразили 16 атак врага. В результате уничтожено 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей россиян.

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