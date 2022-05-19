Россияне обстреляли жилые дома в Луганской области
О последствиях вражеских атак сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что оккупанты целенаправленно бьют именно по жилым массивам.
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Орки с самого утра начали беспорядочно расстреливать областной центр из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас. В основном – целенаправленные попадания именно по жилым домам,
– отметил Гайдай.
В результате атаки много пострадавших
По словам главы ОВА, данные по погибшим и пострадавшим продолжают уточнять, ведь обследовать территорию под обстрелами невозможно.
Впрочем, уже известно о 12 убитых и более 40 жителях Северодонецка, получивших ранения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Атаки врага не прекращаются
- Вчера, 18 мая, враг тоже обстреливал Луганское направление и Северодонецк в частности. Атаки продолжались с самого утра.
- Спасатели не могли добраться до мест пожара по несколько часов, ведь обстрелы не утихали.
- Враг повредил не менее 8 жилых домов. Причем некоторые горели. И речь не только об отдельных квартирах, но и о целях подъездах.
- В результате атаки россиян погибли 4 человека, а еще 3 получили ранения.
- Россияне также применили оперативно-тактическую и армейскую авиацию, чтобы разрушить гражданские объекты в районах населенных пунктов Лоскутовка, Катериновка, Новомихайловка и Орехово.
- А в Лисичанске россияне лишили тока мощную электроподстанцию. В результате этого целая область осталась без света.
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