Об этом рассказал Сергей Гайдай. Глава Луганской ОВА подчеркнул, что наибольшее разрушение получили Северодонецк и Попаснянская община. По последней, добавил он, оккупанты проводили атаку из авиации.

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В Северодонецке от атак погибли 4 человека

Сергей Гайдай отметил, что город оккупанты начали атаковать 18 мая с самого утра. Бывали моменты, когда спасатели не могли добраться до мест пожара по несколько часов, ведь обстрелы не утихали.

Известно, что враг повредил по меньшей мере восемь жилых домов. Причем некоторые горели. И речь не только об отдельных квартирах, но и о целых подъездах.

Российские захватчики 18 мая обстреливали Луганскую область / Фото с телеграма Гайдая

В результате атаки оккупантов погибли четыре человека, а еще трое получили ранения. Все они стали жертвами оккупантов в старых районах Северодонецка.

Двух мертвых женщин обнаружили спасатели, когда обследовали квартиры, в которые попал снаряд оккупантов. Рядом с одним из атакованных домов обнаружили тело мужчины.

И на той же улице, добавил Гайдай, под вражеские обстрелы попали мужчина и женщина. Женщина погибла на месте от удара, а мужчину отправили в больницу с осколочными ранениями.

Еще двое жителей города получили осколочные ранения, а также контузию. В Лисичанске в результате вражеской атаки оторвало руку женщине.

Оккупанты из авиации крушили населенные пункты

Известно, что за прошедшие сутки российские захватчики атаковали ряд населенных пунктов из авиации. Речь идет о районах Лоскутовки, Катериновки, а также Орехово.

Кроме того, военные страны-агрессора в Лисичанске лишили тока мощную электроподстанцию. В результате этого целая область осталась без света.

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В течение 18 мая ВСУ удалось отразить 16 вражеских атак. В металлолом наши военные превратили 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, а также шесть обычных автомобилей. Кроме того, силы ПВО сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Заметим, что этот истребитель пополнил статистику потерь оккупантов. По состоянию на 19 мая наши военные "приземлили" уже 203 вражеских самолета. Также в ряды "двухсотых" они отправили 28 500 российских захватчиков. А это значит, что только за минувшие сутки на тот свет отправили 200 российских "ванек".

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