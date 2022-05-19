Такую информацию о потерях противника приводит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Наши военные предупреждают, что не могут утверждать, что количество точно, потому что боевые действия очень интенсивны.
Российские войска, вторгшиеся на нашу землю, несут большие потери личного состава и техники. На 19 мая ВСУ уже уничтожили 28,5 тысяч захватчиков. За сутки удалось ликвидировать 200 врагов.
Такую информацию о потерях противника приводит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Наши военные предупреждают, что не могут утверждать, что количество точно, потому что боевые действия очень интенсивны.