Таку інформацію про втрати противника наводить Генеральний штаб Збройних Сил України. Наші військові попереджають, що не можуть стверджувати, що кількість точна, тому що бойові дії дуже інтенсивні.

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Втрати ворога у техніці

  • особового складу 28 500 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1 254 (+3) одиниці;
  • бойових броньованих машин – 3 063 (+20) одиниці;
  • артилерійських систем – 595 (+9) одиниць;
  • РСЗВ – 199 одиниць;
  • засоби ППО – 93 (+2) одиниці;
  • літаків – 203 (+1) одиниці;
  • гелікоптерів – 167 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) одиниць;
  • крилаті ракети – 103 (+1) одиниць;
  • кораблі та катери – 13 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) одиниць;
  • спеціальна техніка – 43 одиниці.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.