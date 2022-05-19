Таку інформацію про втрати противника наводить Генеральний штаб Збройних Сил України. Наші військові попереджають, що не можуть стверджувати, що кількість точна, тому що бойові дії дуже інтенсивні.
Важливо Атака Дніпропетровщини з "Градів" і черговий відступ окупантів: основне за 85 день війни
Втрати ворога у техніці
- особового складу 28 500 (+200) осіб ліквідовано;
- танків – 1 254 (+3) одиниці;
- бойових броньованих машин – 3 063 (+20) одиниці;
- артилерійських систем – 595 (+9) одиниць;
- РСЗВ – 199 одиниць;
- засоби ППО – 93 (+2) одиниці;
- літаків – 203 (+1) одиниці;
- гелікоптерів – 167 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) одиниць;
- крилаті ракети – 103 (+1) одиниць;
- кораблі та катери – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) одиниць;
- спеціальна техніка – 43 одиниці.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.