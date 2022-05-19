Таку інформацію про втрати противника наводить Генеральний штаб Збройних Сил України. Наші військові попереджають, що не можуть стверджувати, що кількість точна, тому що бойові дії дуже інтенсивні.

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Втрати ворога у техніці

особового складу 28 500 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1 254 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин – 3 063 (+20) одиниці;

артилерійських систем – 595 (+9) одиниць;

РСЗВ – 199 одиниць;

засоби ППО – 93 (+2) одиниці;

літаків – 203 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 167 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) одиниць;

крилаті ракети – 103 (+1) одиниць;

кораблі та катери – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) одиниць;

спеціальна техніка – 43 одиниці.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.