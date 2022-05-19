Кожного дня українці стають ще більш міцними та згуртованими, що наближає нашу перемогу. Тож 24 канал зібрав основні події 85 дня війни в Україні.

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04:59 Російські загарбники продовжують грабувати ті населені пункти, які перебувають під їхньою окупацією. Так, з банкомата у Пологах військові викрали майже пів мільйона гривень.

04:10 Дмитро Кулеба назвав 4 елементи, які, на його думку, є важливими складовими перемоги нашої держави. Міністр закордонних справ вважає, що це:

звільнення окупованих територій, включаючи Крим і Донбас;

виплата репарацій з боку Росії;

судовий процес над російськими воєнними злочинами, а також злочинами, вчиненими проти людства;

закріплення України інтеграції в Євросоюз.

03:30 У Суспільному розповіли подробиці викрадення колеги в Херсоні, інженера Олексія Воронцова. Зазначають, що окупанти просто увірвалися у його помешкання. Внаслідок цього двері співробітника були вибиті, а речі зникли.

03:26 Окупанти закрили проїзд на Запоріжжя у Василівці. Тож цивільним, які намагаються вибратися з захоплених російськими військовими територій, доводиться стояти по кілька днів на блокпостах.

02:44 Михайло Подоляк жорстко відповів Мединському. Останній нещодавно цинічно висловився про центри ухвалення рішень. Мовляв, опоненти залежні від рішень Заходу. На це радник глави ОП заявив, що в Росії надто багато цих центрів. Це й стало причиною проблем.

01:37 Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вкотре наголосив на тому, що нашій державі необхідна зброя. Він підкреслив, що українці за ці понад два місяці війни довели, що битимуться з ворогом до повної своєї перемоги.

01:31 В оперативному командуванні "Південь" розповіли про ситуацію в регіоні. У зведенні підкреслюють, що окупанти не просуваються. Натомість вони підло застосовують елементи гібридної війни.

01:23 Місцеві мешканці Мелітополя почули вибух гранати поблизу російської комендатури. Після цього окупанти почали перестрілку. Про це розповідають у Запорізькій ОВА.

01:08 Упродовж минулої доби Повітряні сили України добряче всипали російським загарбникам. Вони знищили крилату ракету, винищувач, а також чимало бронетехніки ворога.

01:05 Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович підтвердив, що у Мелітополі підірвали колії біля російського бронепоїзда. Він також додав, що на Херсонщині окупанти отримують гідну відсіч від українських захисників.

00:28 Стало відомо, що 14-річного підлітка, котрого з Чернігівщини окупанти вивезли до Білорусі, повернули додому. Українські правоохоронці разом зі старшою сестрою парубка вивезли його з Гомеля.

00:15 Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький прокоментував обстріл області пізно ввечері 18 травня. Він емоційно зазначив, що вороги наче сказилися. Нагадаємо, що російська загарбники обстрілюють область по кордону.