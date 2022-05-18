Так, сьогодні ми стали ще на один день ближче до перемоги. Тож 24 канал зібрав основні події 84 дня війни в Україні.

Актуально У Миколаївській та Херсонській областях ворог облаштовує позиції і переходить до оборони

06:05 Канада ввела заборону на в'їзд росіянам, які потрапили в санкційні списки. Мовиться про близько тисячі осіб, серед яких – і президент Володимир Путін.

06:05 Партизанський рух продовжує активно діяти в тимчасово окупованому Мелітополі. Було знищено 2 російських військових високого рангу.

06:03 У багатьох українських областях пролунали сигнали про повітряну небезпеку. У соцмережах місцеві жителі повідомили про те, що вибухи чули в Дніпрі, на Одещині, а також в Миколаєві.

05:22 США та Європа розробляють маршрути вивезення українського зерна, адже порти Півдня заблоковані Росією. Питанням займається особисто державний секретар Ентоні Блінкен. Мета Вашингтона – запобігти світовій продовольчій кризі.

03:38 Вороги не можуть просунутись на Півдні, отож вони переходять до оборони на Херсонщині та Миколаївщині. При цьому загарбники обстрілюють українські позиції з мінометів та ствольної артилерії.

03:18 В оперативному командуванні "Південь" відзвітували про успіхи за добу. Наші воїни атакували 110 позицій окупантів. Вони знищили понад сотню ворогів та 26 одиниць техніки.

02:51 Чергові "хлопки" чули в Бєлгородській області. Відео опублікували в мережі місцеві жителі, вони припустили, що це "робота ракетно-космічних сил Росії", як і раніше їм пояснювала влада.

01:35 У своєму зверненні до українців президент Зеленський наголосив, що евакуаційна місія з "Азовсталі" досі триває. За словами глави держави, евакуацією займаються розвідники та військові.

00:26 Окупанти відкрили вогонь по Мерефі, що на Харківщині. Під обстріл потрапили кілька десятків житлових будинків, високовольтна лінія та автівки.

00:01 Через зруйноване водопостачання в Маріуполі можливий розвиток небезпечний інфекційних захворювань. Зокрема, ВООЗ попереджає про загрозу холери.