Так, сегодня мы стали еще на один день ближе к победе. 24 канал собрал основные события 84 дня войны в Украине.

Актуально В Николаевской и Херсонской областях враг обустраивает позиции и переходит к обороне

06:05 Канада ввела запрет на въезд россиянам, попавшим в санкционные списки. Речь идет об около тысячи человек, среди которых – и президент Владимир Путин.

06:05 Партизанское движение продолжает активно действовать во временно оккупированном Мелитополе. Были уничтожены 2 российских военных высокого ранга.

06:03 Во многих украинских областях раздались сигналы о воздушной опасности. В соцсетях местные жители сообщили о том, что взрывы слышали в Днепре, Одесской области, а также в Николаеве.

05:22 США и Европа разрабатывают маршруты вывоза украинского зерна, ведь порты Юга заблокированы Россией. Вопросом занимается лично государственный секретарь Энтони Блинкен. Цель Вашингтона – предотвратить мировой продовольственный кризис.

03:38 Враги не могут продвинуться на Юге, так что они переходят к обороне на Херсонщине и Николаевщине. При этом захватчики обстреливают украинские позиции с минометов и ствольной артиллерии.

03:18 В оперативном командовании "Юг" отчитались об успехах за сутки. Наши воины атаковали 110 позиций оккупантов. Они уничтожили более сотни врагов и 26 единиц техники.

02:51 Очередные "хлопки" слышали в Белгородской области. Видео опубликовали в сети местные жители, они предположили, что это "работа ракетно-космических сил России", как и раньше им объясняли власти.

01:35 В своем обращении к украинцам президент Зеленский подчеркнул, что эвакуационная миссия из "Азовстали" продолжается. По словам главы государства, эвакуацией занимаются разведчики и военные.

00:26 Оккупанты открыли огонь по Мерефе Харьковской области. Под обстрелы попали несколько десятков жилых домов, высоковольтная линия и автомобили.

00:01 Из-за разрушенного водоснабжения в Мариуполе возможно развитие опасных инфекционных заболеваний. В частности, ВОЗ предупреждает об угрозе холеры.