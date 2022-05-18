Українські захисники дають гідну відсіч загарбникам. Від початку війни вони вже знищили майже 28 тисяч ворожих солдатів.

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Окупанти окопуються на Миколаївщині та Херсонщині

В ОК "Південь" розповіли, що на лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях продовжуються бойові дії. Російські загарбники, як і раніше, не можуть просуватися вперед. Вони наразі облаштовують свої позиції, намагаючись закріпитися, та переходять до оборони.

Однак, продовжуються обстріли наших позицій з мінометів та ствольної артилерії. У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією протягом доби нанесено 110 уражень позицій противника,

– зазначили захисники.

Втрати ворога на Півдні за добу становлять:

130 рашистів;

26 одиниць техніки, зокрема авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка, 3 модернізовані танки Т-72Б3, 10 одиниць броньованої та 12 – автомобільної техніки.

Окрім цього в районі П'ятихатки та Степанівки, на Херсонщині, українські бійці знищили 2 ворожі склади боєприпасів.

Дивіться звернення представника ОК "Південь":

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Ситуація на Херсонщині та Миколаївщині: коротко

Херсонщина з 1 березня перебуває під російською окупацією, тож там почала наростати гуманітарна криза. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що медикаментів в області вистачить лише приблизно на 2 тижні.

Водночас ЗСУ б'ють по ворогу з боку Дніпропетровської області, змушуючи його переходити до оборони.

Також українські бійці за добу завдали понад 100 ударів по позиціях росіян. Вони вчергове розтрощили ворожий склад боєприпасів в Чорнобаївці та безліч техніки.

Своєю чергою, на Миколаївщині загарбники продовжують обстрілювати населені пункти. До прикладу, вранці 16 травня після чергового ворожого обстрілу Інгульського району Миколаєва виникла пожежа – спалахнули дах меблевого магазину та автомобіль Daewoo Lanos, що був припаркований у дворі. Також пошкоджень зазнав газопровід низького тиску, а в житлових будинках повибивало вікна.

Раніше загарбники теж завдали ракетного удару по Миколаївщині, намагаючись зруйнувати промислову інфраструктуру регіону.

Росіяни також нещадно гатять по житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури. За повідомленням Нацполіції, вони пошкодили домівки та автомобілі мирних жителів.

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