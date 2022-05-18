Українські захисники дають гідну відсіч загарбникам. Від початку війни вони вже знищили майже 28 тисяч ворожих солдатів.
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Окупанти окопуються на Миколаївщині та Херсонщині
В ОК "Південь" розповіли, що на лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях продовжуються бойові дії. Російські загарбники, як і раніше, не можуть просуватися вперед. Вони наразі облаштовують свої позиції, намагаючись закріпитися, та переходять до оборони.
Однак, продовжуються обстріли наших позицій з мінометів та ствольної артилерії. У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією протягом доби нанесено 110 уражень позицій противника,
– зазначили захисники.
Втрати ворога на Півдні за добу становлять:
- 130 рашистів;
- 26 одиниць техніки, зокрема авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка, 3 модернізовані танки Т-72Б3, 10 одиниць броньованої та 12 – автомобільної техніки.
Окрім цього в районі П'ятихатки та Степанівки, на Херсонщині, українські бійці знищили 2 ворожі склади боєприпасів.
Дивіться звернення представника ОК "Південь":
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Ситуація на Херсонщині та Миколаївщині: коротко
- Херсонщина з 1 березня перебуває під російською окупацією, тож там почала наростати гуманітарна криза. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що медикаментів в області вистачить лише приблизно на 2 тижні.
- Водночас ЗСУ б'ють по ворогу з боку Дніпропетровської області, змушуючи його переходити до оборони.
- Також українські бійці за добу завдали понад 100 ударів по позиціях росіян. Вони вчергове розтрощили ворожий склад боєприпасів в Чорнобаївці та безліч техніки.
- Своєю чергою, на Миколаївщині загарбники продовжують обстрілювати населені пункти. До прикладу, вранці 16 травня після чергового ворожого обстрілу Інгульського району Миколаєва виникла пожежа – спалахнули дах меблевого магазину та автомобіль Daewoo Lanos, що був припаркований у дворі. Також пошкоджень зазнав газопровід низького тиску, а в житлових будинках повибивало вікна.
- Раніше загарбники теж завдали ракетного удару по Миколаївщині, намагаючись зруйнувати промислову інфраструктуру регіону.
- Росіяни також нещадно гатять по житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури. За повідомленням Нацполіції, вони пошкодили домівки та автомобілі мирних жителів.
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