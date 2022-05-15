За його словами, вже 81 день триває героїчна боротьба України проти російської агресії.

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Олександр Вілкул повідомив, що весь минулий тиждень і станом на вечір 15 травня ситуація у Кривому Розі та Криворізькому напружена, проте контрольована ЗСУ та Військовою адміністрацією.

Він акцентував, що для них найнебезпечніша лінія фронту розташована на південному напрямку у Херсонській області.

Крім того, по всій лінії боєзіткнень Збройні Сили України успішно виконують усі поставлені бойові розпорядження.

Нашими військовими проводяться успішні операції, які припиняють плани ворога перейти до наступальних дій. Ворог зазнає серйозних втрат у живій силі та техніці. Сьогодні вночі наші хлопці дали результативний "салют",

– розповів Олександр Вілкул.

Останні новини з Криворізького напряму

У ніч на 12 травня окупанти вели вогонь по всій лінії зіткнення на Криворізькому напрямку. Ворог застосовував заборонені міжнародними конвенціями касетні та фосфорні боєприпаси.

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу повідомив, що за тиждень не було жодного спокійного дня. Зокрема, вранці 30 квітня ворог знову обстріляв кілька населених пунктів. На щастя, ніхто не постраждав.

Під ранок 11 травня російська війська обстріляли прикордонну з Херсонщиною частину Дніпропетровської області. На щастя, ані значних руйнувань, ані жертв та поранених немає.

Голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук написав у соцмережах, що війська агресора завдали удару по Ганнівці у понеділок, 9 травня. Унаслідок обстрілу села у Криворізькому районі ніхто не постраждав. Водночас через обстріл населений пункт залишився без світла. Наразі тривають відновлювальні роботи.

У Дніпропетровській області дитина знайшла боєприпас від касетного снаряда. Хлопчик приніс його додому, і вибухівка здетонувала. Про нещасний випадок повідомив голова Дніпропетровської ОВА. За словами Валентина Резніченка, дитині було всього 12 років.

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