Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що загалом ніч в регіоні пройшла спокійно, була лише одна повітряна тривога.
Раніше Окупанти обстріляли Ганнівку у Криворізькому районі
Ворог стріляв на межі з Херсонщиною
Проте під ранок російські війська активізувались і почали гатити з території окупованої Херсонщини. Потрапили снаряди у поля поблизу сіл Зеленодільської та Широківської громад. Про постраждалих та руйнування інформації немає.
Обстріл відбувся у Криворізькому районі
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив про деталі обстрілу. Він зазначив, що гатили росіяни по околицях Великої Костромки та Ганнівки у Криворізькому районі. Це відбувалось, як ввечері 10 травня, так і вранці 11-го. Житловий сектор не постраждав, місцеві жителі – теж.
Більше ніяких надзвичайних ситуацій в області не сталося. Наразі у всіх громадах все спокійно,
– додав Лукашук.
Зазначимо, що про обстріл Ганнівки стало відомо напередодні. Руйнувань в населеному пункті не було, проте людям довелось сидіти без світла. Фахівці одразу розпочали відновлювальні роботи. Місцева влада запевняє: ворожих військ на території області немає і не було.
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Ситуація на Дніпропетровщині: останні новини
- У Дніпропетровській області 8 травня загинула дитина. 12-річний хлопчик приніс боєприпас, що не розірвався, додому. Вибухівка здетонувала.
- 6 травня Повітряні сили ЗСУ збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. А напередодні війська Росії цілили по Синельниківському та Криворізькому районах.
- Наприкінці квітня росіяни обстріляли з "Градів" населені пункти області. Знову постраждав Криворізький район. Про поранених місцевих жителів інформації не було. Проте пошкодження отримали об'єкти цивільної інфраструктури.
- 17 квітня ворожий обстріл призвів до жертв. Російські вбивці атакували село у Зеленодільській громаді. Загинув один місцевий житель.Окрім того, місцева влада застерегла мешканців: на території громади є багато снарядів, отож варто бути дуже обережними.
- Через злочинні дії росіян дніпровська міська рада ухвалила рішення про дерусифікацію обласного центру. Про це повідомив мер Борис Філатов.
Дивіться у відео: ЗСУ нищать окупантів на межі Дніпропетровщини та Херсонщини