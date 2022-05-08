Про нещасний випадок повідомив голова Дніпропетровської ОВА. За словами Валентина Резніченка, дитині було всього 12 років.

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У регіоні почастішали смерті через такі боєприпаси

Як розповів військовий очільник Дніпропетровщини, інцидент трапився 8 травня пообідді. Мовиться про населений пункт із Синельниківського району Дніпропетровської області.

Окупанти обстрілювали регіон касетними снарядами, попри те, що зброя категорично заборонена. Саме тому дитина випадково знайшла ворожий боєприпас і вирішила принести додому, не знаючи про небезпеку.

Це вже шоста смерть в області через такі боєприпаси,

– написав статистику Резніченко.

Глава Дніпропетровської ОВА ще раз нагадав усім жителям про ризики, які існують в області. Він закликав у жодному разі не торкатись вибухівки, яка залишається після атак Росії.

"Ця війна віроломна. Вона поряд, навіть коли непомітна. Будьте обачними. Це збереже ваше життя і життя тих, хто поряд", – зазначив він та наголосив на тому, що у разі помічення підозрілого предмета варто викликати рятувальників чи поліцію.

Зауважте! Згідно з даними Офісу генпрокурора, через напад Росії на Україну вже загинули 225 дітей. Ця інформація станом на ранок 8 травня.

Небезпека від касетних боєприпасів

Резніченко відзначив, що касетні боєприпаси доволі підступні. "Особливість цієї вибухівки у тому, що якийсь час після обстрілу вона лишається небезпечною", – додав він.

Справді, після запуску касетна бомба або ракета гальмує у заданій точці та розкидає мініснаряди по великій площі. Навіть розміром з одне або два футбольних поля.

Забороненими касетними снарядами ще у березні, наприклад, активно бомбардували й Миколаївщину. Про це запевняв міський голова Миколаєва.

Касетні снаряди по регіонах Україні: останні випадки

Потерпає Миколаїв від касетних снарядів і у травні. Окупанти продовжують нещадні обстріли подібною зброєю, яка заборонена міжнародним гуманітарним правом.

Ворог також використовує касетні снаряди на Криворіжжі Дніпропетровської області. Окупанти активно гатили по містах і селах, масово застосовуючи й фосфорні бомби.

У звільненій від росіян Бородянці на Київщині теж знайшли чимало касетних снарядів, які не здетонували. Там були активні роботи з очищення територій від цих вибухонебезпечних предметів.

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