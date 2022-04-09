На місцях працює майже сотня піротехніків ДСНС. Рятівники та волонтери розгрібають завали будинків. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

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В Бородянці рятівники з ранку до ночі розгрібають те, що залишив після себе "руський мір". Фахівці ДСНС налагодили можливість доставки волонтерів із Києва для допомоги містечку,

– повідомив Єнін.

Під завалами житлових будинків досі знаходять нові жертви від бомбардувань ворогом.

Заборонена зброя

У Бородянці зафіксували використання найнебезпечніших та заборонених видів зброї, які російські загарбники використовували проти мирного населення України. Так, ДСНС вдалося знешкодити 3 касетні снаряди, які не піддалися детонації.

Важливо, що Росія широко використовує заборонену зброю – Україна зібрала вже вдосталь доказів цих злочинів. Окрім касетних бомб, Росія вже використовувала вакуумні бомби та фосфорну зброю. Ще станом на кінець березня ООН отримала від України докази про щонайменше 24 випадки використання Росією забороненої зброї.

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