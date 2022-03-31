Мовиться про касетні боєприпаси. Росія дійсно неодноразово обстрілювала наші міста та села цими бомбами.

Важливо Що таке фосфорні бомби та чи можна від них врятуватися

ООН також розслідує ймовірність, нібито українські збройні сили могли застосовувати таку зброю. Однак зрозуміло, що ЗСУ не порушують правила війни.

Росія використовує заборонену зброю

Окупанти обстрілюють Україну забороненою фосфорною зброєю. Наприклад, 30 березня так обстріляли Мар'їнку. Фосфорні бомби призводять до важких каліцтв та повільної й дуже болісної смерті. Не можна, щоб обстріл потрапив на шкіру, тож треба обов'язково залишитись в укритті.

Крім того, загарбники використовують вакуумні бомби. Ця зброя заборонена Женевською конвенцією.

Окупанти використали фосфорні бомби під Авдіївкою: