Речь идет о кассетных боеприпасах. Россия действительно неоднократно обстреливала наши города и села этими бомбами.

Важно Что такое фосфорные бомбы и можно ли от них спастись

ООН также расследует вероятность, якобы украинские вооруженные силы могли применять такое оружие. Однако понятно, что ВСУ не нарушают правила войны.

Россия использует запретное оружие

Оккупанты обстреливают Украину запретным фосфорным оружием. К примеру, 30 марта так обстреляли Марьинку. Фосфорные бомбы приводят к тяжелым увечьям и медленной и очень болезненной смерти. Нельзя, чтобы обстрел попал на кожу, поэтому нужно обязательно остаться в укрытии.

Кроме того, захватчики используют вакуумные бомбы. Это оружие запрещено Женевской конвенцией.