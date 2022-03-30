В городе обнаружили с десяток возгораний. Но спасатели из ГСЧС уже ликвидировали последствия обстрелов.

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Также под обстрел попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино. К счастью, пострадавших среди гражданских нет, но оккупанты повредили несколько домов.

Кроме того, в результате обстрелов снова обесточена Авдеевка.

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Что стоит знать о фосфорных бомбах

Химик Глеб Репич рассказал, что действие фосфорных бомб приводит к тяжелым увечьям и медленной и очень болезненной смерти. Нельзя, чтобы обстрел попал на кожу, поэтому при обстреле нужно обязательно остаться в укрытии.

Правила поведения, если рядом с вами взорвалась фосфорная бомба:

  • Если под удар попали дома и начался пожар, даже не пытайтесь его потушить.
  • Если фосфор попал на одежду, его нужно поскорее снять.
  • При горении белого фосфора образуются огромные белые клубы дыма – старайтесь его не вдыхать. Это приводит к раздражению дыхательных путей, удушью и смерти.

Но хуже всего – когда фосфор попадает на кожу.

Что делать, если фосфор попал на кожу

  • Горящий фосфор липкий, как смола, поэтому удалить его из предметов или кожи невозможно. Все, что можно быстро сделать – прекратить доступ к нему кислорода. Накройте горячий фосфор влажной тряпкой, тканью, землей или даже грязью.
  • Удалять фосфор из кожи можно только под слоем прохладной воды. Иначе он сразу снова загорится.
  • Белый фосфор очень токсичный. Он легко впитывается из раны в кровь, поражая почки, печень и сердце. Поэтому раны от фосфора следует тщательно промыть и обработать раствором медного купороса (5% купрум (II) сульфата). Он окисляет мельчайшие частицы фосфора. Если этого не сделать, человек может умереть из-за отказа внутренних органов.

Надеемся, что эти советы никогда вам не понадобятся.

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