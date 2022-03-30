У місті виявили з десяток загорянь. Але рятувальники з ДСНС вже ліквідували наслідки обстрілу.

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Також під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине. На щастя, постраждалих серед цивільних немає, але окупанти пошкодили кілька будинків.

Крім того, внаслідок обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.

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Що варто знати про фосфорні бомби

Хімік Гліб Рєпич розповів, що дія фосфорних бомб призводить до важких каліцтв та повільної й дуже болісної смерті. Не можна, щоб обстріл потрапив на шкіру, тож під час обстрілу треба обов'язково залишитись в укритті.

Важливо: Фосфорні бомби містять білий фосфор. Ця речовина самостійно займається під час контакту з повітрям, тому просто зупинити його горіння неможливо. Єдине, що можна зробити – припинити фосфору доступ кисню. Інакше він горітиме доти, доки не вигорить сам.

Правила поведінки, якщо поруч з вами вибухнула фосфорна бомба:

Якщо під удар потрапили будинки й почалася пожежа, навіть не намагайтеся її загасити.

Якщо фосфор потрапив на одяг, його треба якомога швидше зняти.

Під час горіння білого фосфору утворюються величезні білі клуби диму – намагайтеся його не вдихати. Це призводить до подразнення дихальних шляхів, задухи й смерті.

Але найгірше – коли фосфор потрапляє на шкіру.

Що робити, якщо фосфор потрапив на шкіру

Фосфор, що палає, липкий, як смола, тому видалити його з предметів чи шкіри неможливо. Все, що можна швидко зробити – припинити доступ кисню до нього. Накрийте палкий фосфор вологою ганчіркою, тканиною, землею чи навіть багнюкою.

Видаляти фосфор зі шкіри можна тільки під шаром холодної води. Інакше він відразу знову загориться.

Білий фосфор – дуже токсичний. Він легко всмоктується з рани в кров, вражаючи нирки, печінку і серце. Тому рани від фосфору потрібно ретельно промити й обробити розчином мідного купоросу (5% купрум (ІІ) сульфату). Він окиснює найдрібніші частинки фосфору Якщо цього не зробити, людина може померти через відмову внутрішніх органів.

Сподіваємось, що ці поради ніколи вам не знадобляться.

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