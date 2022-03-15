Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Миколаєва. За словами Олександра Сєнкевича, росіяни застосовують часто нелегітимні авіабомби.

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Сєнкевич: Ціль цих снарядів – убивство живих

Миколаївський міський голова зазначив, що росіяни продовжують бомбардувати місто. Зокрема, нові атаки були вночі та під ранок, коли всі люди перебували в укриттях.

Нас бомбардують зазвичай касетними снарядами, які заборонені до використання. Голова ціль цих снарядів – це якраз вбивство живої сили,

– наголосив він.

Як повідомив Сєнкевич, під нового бомбардування постраждали саме житлові квартали, тобто багатоповерхові будинки й приватний сектор.

"Лише один зліт був літака, який бомбив завод "Зоря – Машпроєкт", який хоч і є в складні "Укроборонпрому", але давно працює над випуском цивільних газоперекачувальних турбін", – відзначив мер Миколаєва.

Більше про ситуацію у місті: дивіться відео



Зазначимо, що 14 березня, лише за 1 день, на території Миколаєва знайшли 8 касетних бойових елементів. Надзвичайники виклали фотодокази.