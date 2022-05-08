Ювенальні прокурори повідомили, що загалом постраждали від російської агресії понад 638 дітей в Україні. Окрім загиблих ще 413 діток поранили російські окупанти.

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В яких регіонах найбільше постраждалих дітей

Донецька область є антилідером за кількістю постраждалих дітей. Тут таких, на жаль, аж 139. Далі за нею йде Київщина – 116. У Харківській постраждало 98 діток, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 42, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у місті Києві – 16, Житомирській області – 15.

Прокурори попереджають, що встановлюють ще кількість постраждалих там, де тривають активні бойові дії та на тимчасово окупованих й звільнених територіях. Тому такі цифри є не остаточними.

Постраждалі діти й понищені школи

За повідомленням ювенальних прокурорів, один із трагічних випадків з дітьми стався 7 травня. Російські окупанти обстріляли місто Привілля Сєвєродонецького району Луганської області. Внаслідок цього загинули двоє хлопчиків 11 та 14 років. Також отримали поранення через це двоє дівчаток 8 та 12 років.



Окрім цього, підлий ворог ще й руйнує інфраструктуру України. Через щоденні бомбардування та обстріли збройних сил Росії в українських містах та селах отримали пошкодження 1635 закладів освіти. При цьому 126 з них ворожі снаряди зруйнували повністю.

Останні обстріли

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що від авіаудару, який росіяни завдали по школі в Білогорівці Луганської області, попередньо загинули 60 людей. Вони, на жаль, опинилися під завалами.

Також 7 травня з'явилась хороша новина з "Азовсталі". Ірина Верещук повідомила, що українській владі вдалося завершити першу частину плану евакуації цивільних з підприємства. З території заводу вивезли всіх жінок, дітей та людей похилого віку. Маріуполь при цьому заблокований, на підприємстві тривають важкі бої.

Російські окупаційні війська 7 травня обстріляли село Коробочкине Чугуївського району, що на Харківщині. Через цей підлий обстріл є жертва. Ворожий снаряд потрапив у приватний будинок. Внаслідок цього загинула 28-річна дівчина.

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