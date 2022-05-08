Ювенальные прокуроры сообщили, что в общей сложности пострадали от российской агрессии более 638 детей в Украине. Кроме погибших еще 413 детей ранили российские оккупанты.

Читайте также Ночью оккупанты открыли огонь по Шипилову: под завалами разрушенного дома – 11 человек

В каких регионах больше всего пострадавших детей

Донецкая область – антилидер по количеству пострадавших детей. Здесь таких, к сожалению, аж 139. Дальше за ней следует Киевщина – 116. В Харьковской области пострадало 98 детей, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 42, Запорожской – 28, Сумской – 17, в городе Киеве – 16, Житомирской области – 15.

Прокуроры предупреждают, что устанавливают еще количество пострадавших там, где продолжаются активные боевые действия и на временно оккупированных и освобожденных территориях. Поэтому такие цифры не окончательны.

Пострадавшие дети и уничтоженные школы

По сообщению ювенальных прокуроров, один из трагических случаев с детьми произошел 7 мая. Российские оккупанты обстреляли город Приволье Северодонецкого района Луганской области. В результате погибли двое мальчиков 11 и 14 лет. Также получили ранения из-за этого две девочки 8 и 12 лет.



Кроме того, подлый враг еще и разрушает инфраструктуру Украины. Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженных сил России в украинских городах и селах получили повреждения 1635 учебных заведений. При этом 126 из них вражеские снаряды полностью разрушили.

Последние обстрелы

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что от авиаудара, который россияне нанесли по школе в Белогоровке Луганской области, предварительно погибли 60 человек. Они, к сожалению, очутились под завалами.

Также 7 мая появилась хорошая новость из "Азовстали". Ирина Верещук сообщила, что украинским властям удалось завершить первую часть плана эвакуации гражданских с предприятия. С территории завода вывезли всех женщин, детей и пожилых людей. Мариуполь при этом заблокирован, на предприятии продолжаются тяжелые бои.

Российские оккупационные войска 7 мая обстреляли село Коробочкино Чугуевского района Харьковской области. Из-за этого подлого обстрела есть жертва. Вражеский снаряд попал в частный дом. В результате погибла 28-летняя девушка.

В Донецкой области также были мощные удары: смотрите видео