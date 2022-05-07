Вражеский снаряд попал в частный дом. В результате погибла 28-летняя девушка.
Важно На улицах до сих пор опасно, – Синегубов об обстреле Харькова и области
Местные власти просят жителей Харьковщины быть осторожными и внимательными.
Не пренебрегайте сигналами тревоги. Без необходимости не выходите из укрытий,
– отметили в Харьковской ОВА.
Ракетный удар по Харьковщине
Утром 7 мая российские войска нанесли ракетный удар по Краснограду в Харьковской области. По уточненной информации, оккупанты атаковали общину дважды. Повредили объект критической инфраструктуры, окрестные здания и автомобили. Однако погибших и раненых, к счастью, нет. Перед этим в области объявили воздушную тревогу.
2 мая оккупанты нанесли по Харькову 2 удара с реактивных систем залпового огня и произвели один артиллерийский обстрел. Они повредили гражданские объекты на Северной Салтовке и ранили двух человек.
Также захватчики обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи и Чугуев. В Чугуевском районе в результате обстрелов пострадал один человек. К слову, сегодня россияне тоже накрыли артиллерией Золочев. Местных просили не покидать укрытие до конца дня.
Какая ситуация в регионе
Ситуация в Харьковской области остается нелегкой. Захватчики продолжают артиллерийские обстрелы населенных пунктов возле Харькова.
На изюмском направлении оккупанты ведут воздушную разведку с применением беспилотников – хотят узнать позиции наших войск.
Кроме того, в области россияне взорвали 3 автомобильных моста. Цель – остановить контрнаступление ВСУ. Это произошло около сел Циркуны и Русские Тишки.
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