О несчастном случае сообщил глава Днепропетровской ОВА. По словам Валентина Резниченко, ребенку было всего 12 лет.

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В регионе участились смерти из-за таких боеприпасов

Как рассказал военный глава Днепропетровщины, инцидент произошел 8 мая после обеда. Речь идет о населенном пункте из Синельниковского района Днепропетровской области.

Оккупанты обстреливали регион кассетными снарядами, несмотря на то, что оружие категорически запрещено. Поэтому ребенок случайно нашел вражеский боеприпас и решил принести домой, не зная об опасности.

Это уже шестая смерть в области из-за таких боеприпасов,

– сообщил статистику Резниченко.

Глава Днепропетровской ОВА еще раз напомнил всем жителям о существующих в области рисках. Он призвал ни в коем случае не касаться взрывчатки, остающейся после атак России.

"Эта война вероломная. Она рядом, даже когда незаметна. Будьте осмотрительны. Это сохранит вашу жизнь и жизнь тех, кто рядом", – отметил он и подчеркнул, что в случае замечания подозрительного предмета следует вызвать спасателей или полицию.

Заметьте! Согласно данным Офиса генпрокурора, из-за нападения России на Украину уже погибли 225 детей. Эта информация по состоянию на утро 8 мая.

Опасность кассетных боеприпасов

Резниченко отметил, что кассетные боеприпасы достаточно коварны. "Особенность этой взрывчатки в том, что некоторое время после обстрела она остается опасной", – добавил он.

Действительно, после запуска кассетная бомба или ракета тормозит в заданной точке и разбрасывает мини-снаряды на большую площади. Даже размером с одно или два футбольных поля.

Запрещенными кассетными снарядами еще в марте, например, активно бомбили и Николаевщину. В этом уверял городской голова Николаева.

Кассетные снаряды по регионам Украины: последние случаи

Страдает Николаев от кассетных снарядов и в мае. Оккупанты продолжают беспощадные обстрелы подобным оружием, которое запрещено международным гуманитарным правом.

Враг также использует кассетные снаряды на Криворожье Днепропетровской области. Оккупанты активно били по городам и селам, массово применяя и фосфорные бомбы.

В освобожденной от россиян Бородянке в Киевской области тоже нашли немало кассетных снарядов, которые не сдетонировали. Там были активные работы по очистке территорий от взрывоопасных предметов.

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