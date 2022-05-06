Про це 6 травня повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зверніть увагу Три тижні по людях їздив танк, – інтерв'ю з мером Ірпеня Олександром Маркушиним

"6 травня. 12.39. Все добре. Наші військові збили над Дніпром безпілотник", – написав Резніченко.

Як минула ніч на Дніпропетровщині

Загалом ніч 6 травня на Дніпропетровщині минула неспокійно. Російські окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони.

Поцілили з "Градів" у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. На щастя, ніхто не постраждав.

У Покровській громаді зафіксували "приліт" ракети. Втрапила у поле. Людей не зачепило.