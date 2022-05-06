Окрім цього, наші бійці ліквідовують особовий склад окупаційних військ. Загалом вони знешкодили вже 24,7 тисячі російських солдатів.
До теми Сили ППО збили в небі над Донбасом 7 безпілотників "Орлан"
Українські бійці приземляють літаки та безпілотники окупантів
Бойова авіація росіян продовжує діяти на відстані, не входячи в повітряний простір, який контролюють Збройні Сили України. Протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ 5 травня уразила щонайменше 15 ворожих повітряних цілей:
- 14 – безпілотників типу "Орлан",
- 1 літак, попередньо винищувач Су-30см.
Літак окупантів приземлили зенітними ракетами на Східному напрямку. Це зробили бійці підрозділу Повітряних Сил.
Водночас безпілотники збивають усіма доступними засобами:
- із застосуванням ПЗРК,
- зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ та Повітряних Сил,
- і навіть ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача.
Протягом доби винищувальна, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил здійснила десятки авіавильотів. Ударні групи літаків завдають ракетно-бомбових ударів по військах окупантів та складах боєприпасів.
Коротко про втрати окупантів в Україні
- Бійці ЗСУ 5 травня збили крилату ракету російських окупантів над Сумщиною. Вона летіла над Роменським районом.
- Своєю чергою, під Харковом захисники знищили гордість Росії – новий танк Т-90М "Прорив". Вартість одного такого становить 3 – 4 мільйони доларів.
- Того ж дня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога. Їм вдалося знешкодити приблизно 30 одиниць ворожої техніки.
- Окрім цього, бригада імені Острозького показала відео, як відправляє загарбників на той світ. Окупанти заховалися від захисників на тому ж місці, де їх колись розбили.
- Водночас на Запоріжжі наші захисники вчергове знищили розвідувальний безпілотник "Орлан-10". У нього поцілили із зенітно-ракетного комплексу "Оса".
- Аби розбита ворожа техніка не засмічувала українські землі, її мусять прибирати. Так, неподалік Києва з Дніпра дістали гелікоптер окупантів вартістю 36 мільйони доларів. Його приземлили у перші дні повномасштабної війни.
Варто подивитися – захисники Азовсталі співають патріотичні пісні