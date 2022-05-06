Кроме того, наши бойцы ликвидируют личный состав оккупационных войск. В общей сложности они обезвредили уже 24,7 тысячи российских солдат.

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Украинские бойцы приземляют самолеты и беспилотники оккупантов

Боевая авиация россиян продолжает действовать на расстоянии, не входя в воздушное пространство, контролируемое Вооруженными силами Украины. Противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск 5 мая поразила по меньшей мере 15 вражеских воздушных целей.

14 – беспилотников типа "Орлан",

1 самолет, предварительно истребитель Су-30см.

Самолет оккупантов приземлили зенитными ракетами на Восточном направлении. Это сделали бойцы подразделения Воздушных сил.

В то же время беспилотники сбивают всеми доступными средствами.

с применением ПЗРК,

зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск и Воздушных Сил,

и даже ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя.

В течение суток истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил совершила десятки авиавылетов. Ударные группы самолетов наносят ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов и складам боеприпасов.

Кратко о потерях оккупантов в Украине

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