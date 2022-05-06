Кроме того, наши бойцы ликвидируют личный состав оккупационных войск. В общей сложности они обезвредили уже 24,7 тысячи российских солдат.
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Украинские бойцы приземляют самолеты и беспилотники оккупантов
Боевая авиация россиян продолжает действовать на расстоянии, не входя в воздушное пространство, контролируемое Вооруженными силами Украины. Противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск 5 мая поразила по меньшей мере 15 вражеских воздушных целей.
- 14 – беспилотников типа "Орлан",
- 1 самолет, предварительно истребитель Су-30см.
Самолет оккупантов приземлили зенитными ракетами на Восточном направлении. Это сделали бойцы подразделения Воздушных сил.
В то же время беспилотники сбивают всеми доступными средствами.
- с применением ПЗРК,
- зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск и Воздушных Сил,
- и даже ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя.
В течение суток истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил совершила десятки авиавылетов. Ударные группы самолетов наносят ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов и складам боеприпасов.
Кратко о потерях оккупантов в Украине
- Бойцы ВСУ 5 мая сбили крылатую ракету российских оккупантов над Сумщиной. Она летела над Роменским районом.
- В свою очередь под Харьковом защитники уничтожили гордость России – новый танк Т-90М "Прорыв". Стоимость одного такого составляет 3 – 4 миллиона долларов.
- В тот же день военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 11 атак врага. Им удалось обезвредить около 30 единиц вражеской техники.
- Кроме того, бригада имени Острожского показала видео, как отправляет захватчиков на тот свет. Оккупанты спрятались от защитников на том же месте, где их когда-то разбили.
- В то же время на Запорожье наши защитники в очередной раз уничтожили разведывательный беспилотник "Орлан-10". В него попали из зенитно-ракетного комплекса "Оса".
- Чтобы разбитая вражеская техника не засоряла украинские земли, ее должны убирать. Так, неподалеку от Киева из Днепра достали вертолет оккупантов стоимостью 36 миллионов долларов. Его приземлили в первые дни полномасштабной войны.
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