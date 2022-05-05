Об этом рассказали в ГПСУ. Более того, они еще и опубликовали видео, на котором можно увидеть, как доставали вражеский вертолет из-под воды.

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Оккупанты потеряли много вертолетов

В АрмияINFORM отметили, что из Киевского моря достали вертолет Ми-35М. И обошелся он России в 36 миллионов долларов. А уничтожили его в первые дни полномасштабного вторжения, используя ПЗРК Stinger. Интересно, что это один из тех вертолетов оккупантов, которым пытались взять штурмом Гостомельский аэропорт.

Чем особенный вертолет Ми-35М

Во-первых, он стоит вдвое дороже К-52 "Аллигатор".

Во-вторых, это транспортно-боевой вертолет России.

Его, к слову, выпускают как для внутренних нужд армии страны-агрессора, так и для экспорта. С помощью таких вертолетов могут уничтожать бронетанковую технику, а также вести огневую поддержку подразделений войск на суше. Кроме того, Ми-35М могут использовать для десанта или эвакуации раненых, или транспортировки грузов. В том числе "двухсотых".

С Киевского моря достают вражеский Ми-35М: смотрите видео

Заметим, что по состоянию на прошлые сутки в Генштабе сообщили о том, что оккупанты с начала войны потеряли 155 вертолетов. В то же время следует отметить, что в последнее время авиацию российские захватчики используют не слишком охотно. Во-первых, она достаточно дорогая. Во-вторых, наши военные успешно ее уничтожают. В-третьих, вместе с ней в ад отправляются пилоты, которых на болотах становится все меньше.

Коротко об актуальных потерях врага

Что касается живой силы, то с начала войны у оккупантов стало на 24 700 военных меньше. Не досчитаются они также 1 092 танков, 2 651 бронированной машины, а также 499 артиллерийских систем. Стало меньше у российских военных и РСЗО на 169 единиц, а средств ПВО – на 83 единицы.

"Приземлили" наши военные не только 155 вертолетов, но и 196 самолетов оккупантов. Да и беспилотников стало на 312 единиц меньше, а крылатых ракет – на 89. Больше не смогут плавать 10 кораблей и катеров.

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