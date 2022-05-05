Про це розповіли у ДПСУ. Ба більше, вони ще й опублікували відео, на якому можна побачити, як діставали ворожий гелікоптер з-під води.

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Окупанти втратили багато гелікоптерів

В АрміяINFORM зазначили, що з Київського моря дістали гелікоптер Мі-35М. І обійшовся він Росії у 36 мільйонів доларів. А знищили його у перші ж дні повномасштабного вторгнення, використовуючи ПЗРК Stinger. Цікаво, що це один із тих гелікоптерів окупантів, яким намагалися взяти штурмом Гостомельський аеропорт.

Чим особливий гелікоптер Мі-35М

По-перше, він коштує удвічі дорожче за К-52 "Алігатор".

По-друге, це транспортно-бойовий вертоліт Росії.

Його, до слова, випускають як для внутрішніх потреб армії країни-агресорки, так і для експорту. За допомогою таких гелікоптерів можуть знищувати бронетанкову техніку, а також вести вогневу підтримку підрозділів військ на суші. Крім того, Мі-35М можуть використовувати для десанту або евакуації поранених або транспортування вантажів. У тому числі "двохсотих".

З Київського моря дістають ворожий Мі-35М: дивіться відео

Зауважимо, що станом на минулу добу у Генштабі повідомили про те, що окупанти від початку війни втратили 155 гелікоптерів. Водночас слід зазначити, що останнім часом авіацію російські загарбники використовують не надто охоче. По-перше, вона досить дорога. По-друге, наші військові успішно її знищують. По-третє, разом із нею до пекла відправляються пілоти, яких на болотах стає усе менше.

Коротко про актуальні втрати ворога

Що стосується живої сили, то від початку війни в окупантів стало на 24 700 військових менше. Не дорахуються вони також 1 092 танків, 2 651 броньованої машини, а також 499 артилерійських систем. Стало менше у російських військових і РСЗВ на 169 одиниці, а засобів ППО – на 83 одиниці.

"Приземлили" наші військові не лише 155 гелікоптерів, а й 196 літаки окупантів. Та й безпілотників стало на 312 одиниці менше, а крилатих ракет – на 89. Більше не зможуть плавати 10 кораблів і катерів.

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