Мы подозреваем, что россиян с детства учат наступать на грабли. Иначе сложно понять, как наши военные истребляют оккупантов на одном и том же месте.

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Пусть знают, кто в доме хозяин

Как шутят в Оперативном командовании "Север", это тот случай, когда россияне не прислушиваются к "знакам сверху". В противном случае они бы не пытались укрыться от украинских военных в одном и том же месте.

Бойцы 30-й ОМБ уничтожили российских оккупантов: смотрите видео

Поэтому бойцам из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского не оставили выбора. И им пришлось напомнить оккупантам, кто настоящий хозяин на украинской земле.

В Оперативном командовании "Север" не просто так отметили, что российские военные буквально испытывают судьбу. Просто накануне по этим же позициям ребята из 30-й ОМБ уже наносили удары по оккупантам .

Свежие данные о потерях врага

В Генштабе отметили, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины оккупанты потеряли 24 700 своих бойцов. Цифра эта не окончательная, ведь подсчитать, сколько на самом деле погибло российских военных невозможно и из-за активных боевых действий, и из-за попыток скрыть реальную статистику "двухсотых".

Кроме того, российская армия не досчитается 1092 танков, 2651 бронированной машины, 499 артиллерийских систем, а также 169 РСЗО. Нашим бойцам также удалось уничтожить 196 самолетов и 155 вертолетов, 312 беспилотников и 89 крылатых ракет.

Сами же оккупанты уже бунтуют и переживают

Те, кто был на войне, не выражают желания туда возвращаться. По крайней мере, такое решение приняла часть бойцов из 35-й армии восточного военного округа. После того, как их привезли в район восстановления, российские военные отказались снова ехать в Украину.

Не меньше влияют на оккупантов реальные истории с фронта. Так, сотрудникам СБУ удалось перехватить очередной разговор. В ней русскому военному женщина по ту сторону трубки рассказывала о "двухсотых" из Мариуполя. Мол, через две недели переполненные 10 КамАЗов вернулись в Россию. Самих же военных везут "партиями", чтобы не слишком пугать население страны-агрессора колоссальными потерями.

Мы можем сколько угодно насмехаться над российскими военными, и имеем на это право. Но в то же время следует понимать, что среди них есть не только те, кто в считанные минуты превращается в пушечное мясо. Есть среди них и настоящие убийцы, которые пытают, изнасилуют и издеваются над украинцами.

Утренняя сводка Генштаба за 5 мая: смотрите видео