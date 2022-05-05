Ми підозрюємо, що росіян змалечку вчать наступати на граблі. Інакше складно збагнути, як наші військові винищують окупантів на одному і тому ж місці.

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Нехай знають, хто в хаті господар

Як жартують в Оперативному командуванні "Північ", це той випадок, коли росіяни не прислухаються до "знаків згори". В інакшому випадку вони б не намагалися сховатися від українських військових в одному і тому ж місці.

Бійці 30-ї ОМБ знищили російських окупантів: дивіться відео

Тож бійцям з 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького буквально не залишили вибору. І їм довелося нагадати окупантам, хто є справжнім господарем на українській землі.

В Оперативному командуванні "Північ" не просто так наголосили на тому, що російські військові буквально випробовують долю. Просто напередодні по цих же позиціях хлопці з 30-ї ОМБ вже завдавали ударів по окупантах.

Свіжі дані про втрати ворога

У Генштабі зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення на територію України окупанти втратили 24 700 своїх бійців. Цифра ця не остаточна, адже підрахувати, скільки насправді загинуло російських військових неможливо і через активні бойові дії, і через спроби приховати реальну статистику "двохсотих".

Крім того, російське військо не дорахується 1 092 танків, 2 651 броньованої машини, 499 артилерійських систем, а також 169 РСЗВ. Нашим бійцям також вдалося знищити 196 літаків і 155 гелікоптерів, 312 безпілотників і 89 крилатих ракет.

Самі ж окупанти вже бунтують та переживають

Ті, хто був на війні, не висловлюють бажання туди повертатися. Принаймні таке рішення ухвалила частина бійців з 35-ї армії східного військового округу. Після того, як їх привезли до району відновлення, російські військові відмовилися їхати знову до України.

Не менше впливають на окупантів реальні історії з фронту. Так, співробітникам СБУ вдалося перехопити чергову розмову. У ній російському військовому жінка по той бік слухавки розповідала про "двохсотих" з Маріуполя. Мовляв, за два тижні переповнені 10 КамАЗів повернулися до Росії. Самих же військових везуть "партіями", щоб не надто лякати населення країни-агресорки колосальними втратами.

Ми можемо скільки завгодно насміхатися з російських військових, і маємо на це право. Але водночас варто розуміти, що серед них є не лише ті, хто за лічені хвилини перетворюється на гарматне м'ясо. Є серед них і справжні убивці, які катують, ґвалтують та знущаються з українців.

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