Відомо, що вартість однієї експортної одиниці 3 – 4 мільйони доларів. На озброєння російської армії танк прийняли лише у 2020 році.

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Новітня модифікація російських танків: що відомо

Згідно із відкритими даними, до російських танкових частин надійшло тільки 40 одиниць Т-90М. Головна відмінність цієї модифікації у принципово новій башті та більш потужному двигуні. Танки оснащені новим багатоканальним прицілом, що забезпечує застосування озброєння в будь-який час доби.

На танк встановлюються протикумулятивні екрани та система динамічного захисту "Релікт". Також він може бути оснащений і комплексом активного захисту "Арена-М",

– йдеться в оглядах.

Ймовірно, розбитий на Харківщині танк належав до складу 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії 1-ї гвардійської танкової армії.

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В Україні можливий парад знищеної техніки Росії

Міноборони влучно прокоментувало цю втрату ворога, зазначивши, що парад до 9-го травня проведемо ми, демонструючи понищену техніку окупантів.

Українська армія перетворила Т-90М на металобрухт. В Україні можливий парад російської техніки. Парад знищеного озброєння,

– йдеться у повідомленні.

Загалом за час повномасштабного вторгнення російські окупанти втратили вже 2 651 бойову броньовану машину, 1 092 танки, 499 артилерійських систем, 196 літаків, 169 реактивних систем залпового вогню, 155 гелікоптерів та 83 системи протиповітряної оборони.

Лише за добу на Півдні України наші захисники знищили до 50 окупантів та 11 одиниць техніки (2 гаубиці "Мста-С", 5 одиниць броньованої техніки, 3 – автомобільної техніки, 1 безпілотник). А в зоні ООС ліквідували 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої техніки та 5 одиниць автомобільної техніки ворога. Тож у разі "параду знищеного озброєння", ми й справді матимемо чим похизуватися.

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