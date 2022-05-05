Відомо, що в бік Миколаєва окупанти не здійснюють активних бойових дій. Проте протягом доби вони кілька разів обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

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Крім того, російські війська на півночі Херсонщини та Миколаївщини обстрілюють села, з яких відступили. Внаслідок цього були зруйновані будівлі, а також загинула жінка й щонайменше 6 людей отримали поранення. Наразі наслідки уточнюються.

Дивіться кадри наслідків російських обстрілів / Фото оперативного командування "Південь"

Також росіяни обстрілюють саме місто Миколаїв системами залпового вогню із використанням заборонених касетних снарядів. Намагаючись завдати максимального ураження, ворог б'є по житлових та промислових кварталах.

Успіхи наших захисників

Коли ворожий БПЛА "Орлан-10" намагався розвідати українські позиції на Миколаївщині, його збили наші зенітно-ракетні підрозділи.

Ба більше, за добу ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи ЗСУ ліквідували до 130 ворожих цілей. Внаслідок цього знищено 50 рашистів та 11 одиниць їхньої техніки, а саме – 2 самохідні гаубиці "Мста-С", 5 одиниць броньованої та 3 автомобільної техніки, 1 безпілотник.

Які останні новини з Півдня

Російські окупанти хочуть знищити фортифікаційне обладнання позицій українського війська на Півдні. Тому вони активно обстрілюють наших бійців з різної зброї.

На Півдні України ЗСУ протягом доби знищили майже пів сотні ворогів. Російські окупанти втратили й безпілотники, й зенітно-ракетні комплекси та навіть склади з боєприпасами.

Російська армія не покидає намірів встановити повний контроль над населеними пунктами Півдня України. Ворог продовжує атакувати Миколаївську та Херсонську області.

На окупованих територіях Півдня росіяни готують чергову фейкову картинку для пропагандистських ЗМІ. Вони агітують ветеранів та дітей війни долучитися до "святкування" 9 травня.

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