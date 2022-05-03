На Півдні ЗСУ продовжують нищити ворога

Втім, Сили охорони та оборони півдня України дають гідну відсіч окупантам. Так, українські ракетно-артилерійські підрозділи сьогодні виконали понад 40 вогневих завдань. Зокрема, туди входять й операції на Миколаївському та Херсонському напрямках.

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Вздовж адмінкордону цих областей було знищено:

пункт управління ворожим військом

3 склади з боєприпасами

1 склад з пально-мастильними матеріалами

декілька пунктів зосередження живої сили та техніки

Зазначається, що про загальні втрати повідомлять згодом, оскільки вони ще уточнюються.

Успіхи ЗСУ за добу

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ було збито 7 безпілотників "Орлан-10" та один "Форпост".

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу військові відбили 12 атак ворога, знищили 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 одиниць автомобільної техніки противника.

Ситуація на фронті на усіх напрямках:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Захисники не бачили ознак формування наступальних угруповань.

На Слобожанському напрямку росіяни продовжують обстрілювати місто Харків та прилеглі населені пункти.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Водночас продовжував обстріли підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення.

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