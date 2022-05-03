На Юге ВСУ продолжают уничтожать врага
Впрочем, Силы охраны и обороны юга Украины дают достойный отпор оккупантам. Украинские ракетно-артиллерийские подразделения сегодня выполнили более 40 огневых задач. В частности, туда входят операции на Николаевском и Херсонском направлениях.
Главное Штурм "Азовстали" и выступления Джонсона и Зеленского в Раде: основное за 69-й день войны
Вдоль админграниц этих областей были уничтожены:
- пункт управления вражеским войском
- 3 склада с боеприпасами
- 1 склад с горюче-смазочными материалами
- несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники
Отмечается, что об общих потерях сообщат впоследствии, поскольку они еще уточняются.
Успехи ВСУ за сутки
За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск было сбито 7 беспилотников "Орлан-10" и один "Форпост".
На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки военные отбили 12 атак врага, уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 единиц автомобильной техники противника.
Ситуация на фронте по всем направлениям:
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Защитники не видели признаков формирования наступательных группировок.
- На Слобожанском направлении россияне продолжают обстреливать город Харьков и близлежащие населенные пункты.
- На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не производил. В то же время продолжал обстрел подразделений наших войск вдоль линии столкновения.
В тему – ВСУ нанесли сокрушительный удар рашистам: смотрите видео