Присутність у Бучі псковських десантників доводить лист, який знайшов у своєму будинку місцевий житель, коли повернувся до міста. Він був адресований солдату Олександру Логвиненко. Журналісти встановили, що він з цієї бригади

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Як впізнали інших росіян

У сусідньому будинку, за словами місцевого, жила та сама група російських солдатів. На стіні хтось написав балончиком "Wolf_68". Журналісти впізнали росіянина Кирила Крючкова, бо так він підписується у своїх соцмережах. Окупант служив у 234 штурмовому авіаполку, що входить до складу дивізії десантників зі Пскова.

На Яблунській вулиці розташовувався штаб російських військових. Біля нього, до слова, знайшли 8 тіл. Крім того, там лежало посвідчення особи на ім'я Костянтина Коршунова. Журналісти ідентифікували, що це солдат військової частини №3179, яка належить до підрозділу Росгвардії "Витязь".

Кадирівці знущались з людей

У Гостомелі, Бородянці та Луб'янці були війська кадирівців. Очевидці розповіли журналістам, що бачили чеченців у Бучі. Житель міста Володимир Абрамов пригадав, що 5 березня вони постукали до нього у двері. Кадирівці, за його словами, були одягнені у форму пісочного кольору та дорогі черевики з нубуку. Мали охайніше спорядження, ніж в інших росіян.

Далі чоловік розповів жахливу історію. Чеченці наказали йому та іншим людям, що були в будинку, Ірині та Олегу, вийти на вулицю з піднятими руками. Росіянин почав допитувати Ірину, де ховаються „нацисти”, а потім підпалив їхній будинок.

Поки Ірину допитували, інші чеченці наказали її чоловікові зняти сорочку. Вони вивели його, голого до пояса, з дому надвір на холод. Володимир чув, як Олег просив солдатів не завдавати йому шкоди. Однак ті змусили його стати на коліна, а потім жорстоко застрелили.

Геноцид у Бучі

Коли російські війська відтиснули з Київщини, світ побачив страшну картину. Журналісти та українські військові увійшли до звільненого від російської окупації міста, а на вулицях лежали десятки мертвих мирних жителів.

У когось із них руки були пов'язані за спиною, деякі загинули від пострілів у потилицю. Це справжній геноцид українців. Люди пригадують, як російські військові розстрілювали випадкових перехожих, грабували будинки і не давали їм виїхати.

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