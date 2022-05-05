Присутствие в Буче псковских десантников доказывает письмо, найденное в своем доме местным жителем, вернувшимся в город. Оно был адресовано солдату Александру Логвиненко. Журналисты установили, что он из этой бригады

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Как узнали других россиян

В соседнем доме, по словам местного, жила та же группа российских солдат. На стене кто-то написал баллончиком "Wolf_68". Журналисты узнали россиянина Кирилла Крючкова, потому что так он подписывается в своих соцсетях. Оккупант служил в 234 штурмовом авиаполке, входящем в состав дивизии десантников из Пскова.

На Яблонской улице размещался штаб российских военных. Около него, к слову, обнаружили 8 тел. Кроме того, там лежало удостоверение личности на имя Константина Коршунова. Журналисты идентифицировали, что это солдат воинской части №3179, которая принадлежит подразделу Росгвардии "Витязь".

Кадыровцы издевались над людьми

В Гостомеле, Бородянке и Лубянке были подразделения кадыровцев. Очевидцы рассказали журналистам, что видели чеченцев в Буче. Житель города Владимир Абрамов вспомнил, что 5 марта они постучались к нему в дверь. Кадыровцы, по его словам, были одеты в форму песочного цвета и дорогие ботинки из нубука. Имели более опрятное снаряжение, чем у других россиян.

Дальше мужчина рассказал ужасную историю. Чеченцы приказали ему и другим людям, находившимся в доме, Ирине и Олегу, выйти на улицу с поднятыми руками. Россиянин начал допрашивать Ирину, где скрываются "нацисты", а затем поджег их дом.

Пока Ирину допрашивали, другие чеченцы приказали мужу снять рубашку. Они вывели его, голого по пояс, из дома на холод. Владимир слышал, как Олег просил солдат не причинять ему вреда. Однако те заставили его опуститься на колени, а затем жестоко застрелили.

Геноцид в Буче

Когда российские войска оттеснили с Киевщины, мир увидел страшную картину. Журналисты и украинские военные вошли в освобожденный от российской оккупации город, а на улицах лежали десятки мертвых мирных жителей.

У кого-то из них руки были связаны за спиной, некоторые погибли от выстрелов в затылок. Это настоящий геноцид украинцев. Люди вспоминают, как российские военные расстреливали случайных прохожих, грабили дома и не давали им уехать.

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